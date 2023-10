W ostatnim czasie wszyscy wyczekują narodzin dziecka najpopularniejszych polskich influencerów, Wersow i Friza. Póki co zakochani zdradzili płeć dziecka. Imię dziewczynki jednak utrzymywane było w tajemnicy. Teraz gwiazda wygadała się na jednym z filmików? Sprawdźcie, co powiedziała przed kamerą.

Jak będzie miało na imię dziecko Wersow i Friza?

Odkąd influencerka ogłosiła szczęśliwą nowinę, jej media społecznościowe zdominowane są przez treści związane z przyjściem na świat jej pierwszej pociechy. Wersowa nieustannie pokazuje, jak szykuje się do porodu. Jakiś czas temu uchyliła rąbka tajemnicy i zaprezentowała swoim fanom uroczy pokój córeczki. Z chęcią opowiada także o tym, jak się czuje w czasie stanu błogosławionego. Ostatnio z kolei Wersow i Friz pokazali wózki dla córki, na który wydali prawdziwą fortunę. Jedna rzecz jednak była skrupulatnie utrzymywana w tajemnicy przez przyszłych rodziców - imię dziecka. Aż do teraz!

East News, PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Do tej pory internauci nieustannie wyczekiwali momentu, kiedy Wersow zdradzi imię córki. Póki co jedyną poszlaką było stwierdzenie "Mała M", jakim przyszli rodzice określali swoją pociechę. Tym razem jednak Ci są pewni, że influencerka przypadkiem wyznała całą prawdę. Doszło do tego podczas nagrywania poradnikowego filmiku dla Friza, na którym ta pakuje się do szpitala.

- Dopakowałam sobie torbę i torbę dla małej. Teraz Ci wytłumaczę, co i jak, żebyś wszystko wiedział. Tutaj jest torba dla Mai, żebyś się połapał - powiedziała na nagraniu.

Internauci od razu wyłapali imię dziecka!

Ci podejrzewają, że Wersow zaliczyła wpadkę i przypadkowo wypowiedziała imię córeczki. O nieuwagę podejrzewają także montażystów, którzy nie wyłapali momentu, w którym pada imię dziecka i nie wycięli tego fragmentu. W końcu do tej pory popularni rodzice utrzymywali imię w ścisłej tajemnicy. Nie da się ukryć także, że co do słowa, które padło w nagraniu zdania są podzielone. Niektórzy fani usłyszeli, że ukochana Friza wypowiedziała imię Maja, a inni z kolei, że padło słowo "mała".

Instagram @wersow

Jak myślicie? Na nagraniu Wersow powiedziała "Maja" i takie imię będzie nosić jej córeczka? Odpowiedź na to pytanie z pewnością poznamy już wkrótce. Narodziny maleństwa zbliżają się bowiem wielkimi krokami.

Instagram @wersow