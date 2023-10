Oczekujący na narodziny córki Friz i Wersow bawią aktualnie w Tajlandii, dokąd udali się na rajskie wakacje, prawdopodobnie ostatnie przed porodem. W nagraniu relacjonującym ich egzotyczne wojaże, potwierdzili, że już wiedzą, jak nazwą córkę. Zobaczcie, jakim szczegółem się podzielili.

Reklama

Friz i Wersow wybrali już imię dla córki

Friz i Wersow podczas wakacji postanowili zapewnić sobie wieczną miłość oraz powodzenie i dopełnili lokalnej tradycji, wieszając złoty listek-kłódkę na specjalnym drzewku. Przy okazji dodatkowo podgrzali emocje, ujawniając inicjał imienia ich nienarodzonego jeszcze dziecka.

W + K + M = miłość - napisała Wersow na pamiątkowej blaszce

"W" i "K" oczywiście oznaczają Weronikę i Karola, trzeci inicjał należy do ich córeczki. W ten sposób para ogłosiła, że dziewczynka będzie nosić imię rozpoczynające się na literę "M".

Zobacz także: Wersow zdradza, ile przytyła w ciąży. "Nie mam czegoś takiego, że narzekam jak wyglądam"

YouTube/Karol Friz Wiśniewski

Friz i Wersow w trakcie tego samego nagrania odnieśli się do kwestii imienia dla dziewczynki, które chcą póki co utrzymać w tajemnicy przed resztą świata. Mimo to przewija się już ono w ich rozmowach:

Mówimy już sobie jakby imieniem, które potencjalnie wybraliśmy dla naszej córeczki. I tak sobie już nim operujemy. Tak przy ludziach jeszcze nie chcemy jeszcze zdradzać, musimy się hamować - ujawniła Weronika Sowa

Imiona dzieci celebrytów intrygują internautów, czego Friz i Wersow z pewnością są świadomi, ale postanowili potrzymać fanów jeszcze trochę w niewiedzy.

YouTube/Karol Friz Wiśniewski

Para youtuberów tym samym zagrała z fanami w kotka i myszkę, bo ci, podpuszczeni, zaczęli się zastanawiać nad imieniem i podsuwać kolejne typy na "M". Nie jest oczywiście pewne, że młodzi rodzice zdecydowali się jedno z popularniejszych polskich imion na tę literę, równie dobrze mogą zaskoczyć bardziej oryginalnym wyborem.

Instagram @wersow

Choć córka popularnej pary jeszcze się nie urodziła, rodzice poczynili pewne konkretne plany co do jej przyszłości. Friz i Wersow ustalili, że mała pójdzie do prywatnej szkoły. Uznali, że tak będzie lepiej, przede wszystkim ze względu na ich popularność - chcą, by dziewczynka mogła zaznać spokoju w kameralnej placówce i małej klasie. Nie zamierzają za to w najbliższym czasie ukrywać jej przed mediami. Zdecydowali, że w pierwszych latach życia będzie uczestniczyła w nagraniach rodziców, a później pozwolą jej zdecydować, czy chce kontynuować tę przygodę, czy woli zostać anonimowa.

Jak sądzicie, youtuberzy wybierając imię dla córki postawili na ponadczasową, bezpretensjonalną klasykę, czy pójdą w ślady znanych znajomych i zaskoczą oryginalnością?

Reklama

Zobacz także: Wersow jest w 30. tygodniu ciąży. Poród coraz bliżej, a fani nie kryją zachwytu: "Wyglądasz obłędnie"

Instagram @wersow