Wersow i Friz zostali rodzicami. Radosną nowiną podzielili się w Dzień Ojca. Dzień później Wersow opublikowała w sieci pierwsze zdjęcie swojej nowonarodzonej córeczki Mai. Jak wygląda córeczka Wersow i Friza?

Wersow już na początku swojej kariery podkreślała, że jej największym marzeniem jest założenie rodziny. Właśnie została mamą, a najpiękniejsze marzenie spełniło się. Wersow urodziła córeczkę, a we wzruszającym filmie zdradziła, że razem z Frizem wybrali dla niej imię Maja.

Wersow podzieliła się radosną nowiną w Dzień Ojca, opublikowała film, na końcu którego widzowie usłyszeli pierwszy płacz małej Mai oraz przeczytali słowa: "Witaj na świecie Maju". Wielu fanów nie ukrywało, że popłakali się oglądając tę filmową pamiątkę. Teraz Wersow opublikowała pierwsze zdjęcie córki.

Zobacz także: Wersow pokazała pokój dla córki. Osobna łazienka, ogromny telewizor

Wersow i Friz nie pokazali jeszcze twarzy córeczki, jednak na Instagramie Wersow pojawiło się urocze zdjęcie rączki małej Mai.

Wcześniej opublikowała kilka kadrów z okresu ciąży, wspominając ten piękny dla siebie i Friza okres.

Narodziny Mai odmieniły życie Wersow i Friza. Karol Wiśniewski podzielił się przemyśleniem, jak zmieniło się jego myślenie, odkąd został ojcem. Wyznał, że przestał sobie pozwalać za ryzykowne zachowanie podczas prowadzenia pojazdu:

Wracając ze squasha celował we mnie patrol policji i mierzył. No i pewnie jakiś czas temu może coś by tam wymierzyli, ale wiecie ja już jestem tatą, jestem starym, nie wypada mi jeździć szybko, przejechałem obok. Ale to była 40-stka, ale się zmienia myślenie, w ogóle nie? Niesamowite. Tata vibe - napisał Friz.