Wersow i Friz 19 czerwca zostali rodzicami po raz pierwszy. Urodziła się ich córeczka, której nadali imię Maja. Młoda mama jeszcze w trakcie ciąży nie rezygnowała z medialnej działalności. Na jej kanale filmy pojawiały się niemal do samego porodu. Również po porodzie Wersow nie zwalnia tempa. Właśnie podzieliła się ze swoimi widzami niespodzianką. Jaką?

Wersow zaskoczyła fanów nieco ponad miesiąc po porodzie

W lipcu Wersow i Friz świętowali pierwszy miesiąc swojej córeczki. Świeżo upieczeni rodzice dzielą się swoimi pierwszymi doświadczeniami w wychowywaniu dziecka. Ciągle jednak zaskakują aktywnościami, których podejmują się oprócz rodzicielstwa. Niedawno Friz pochwalił się, że wreszcie odebrał licencję pilota, której poświęcił ostatnie 1,5 roku. Wersow również nie próżnuje. Sama jest w szoku, jak dobrze czuje się po narodzinach Mai, a teraz zaskoczyła widzów faktem, że kręci klip do kolejnej piosenki:

Jeden z looków z klipu do mojej nowej piosenki, której premiera już 05.08.23 ❤️‍????

Fani są zachwyceni zarówno tym, że Wersow nagrywa piosenkę, jak i jej wizerunkiem:

- Ale Weronice pasuje ta stylizacja! Piękności! ????✨

- Srebro totalnie do ciebie pasuje, i ten makijaż to cud!!! ????

- Jak cudownie wyglądasz Werka! Nie mogę się doczekać nowej nuty już czuje się będzie to kolejny radiowy hit❤️????

- Wyglądasz przecudownie Werka!! Nie mogę się doczekać nowej nuty!! Coś czuję że będzie nowym hitem!! ????

- Z każdym dniem Weronika robi potężny glow up! ????✨

Nie ma wątpliwości, że muzyka to nowa zajawka Wersow, chociaż debiutowała, gdy wychodziła płyta "Ekipy" to szczególnie utwory z okresu ciąży podbiły serca fanów. Wersow ogłosiła ciążę piosenką "Ten Jeden Moment", w teledysku do której nie tylko pokazała brzuszek, ale szczególnie wzruszyła fanów tekstem utworu, który skierowała do swojej córeczki. Kolejną piosenką, którą wydała i do której teledysk nagrała w trakcie ciąży były "Konwalie", które także trafiły na listę przebojów. Podobnie będzie i tym razem? Jesteście ciekawi, co tym razem zaprezentuje Wersow?

