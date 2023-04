Już niedługo spełni się wielkie marzenie Kasi Sokołowskiej - jurorka programu "Top Model" doczeka się swojego pierwszego dziecka! Choć gwiazda jest już w zaawansowanej ciąży, nie zamierza jednak zwalniać tempa i intensywnie pracuje na planie nowego sezonu programu "Top Model". Jurorka show postanowiła pokazać zdjęcia z planu, na których możemy zobaczyć już jej mocno zaokrąglony brzuszek. Gwiazda wygląda wspaniale, a w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów. Zobaczcie sami! "Top Model": Kasia Sokołowska pochwaliła się ciążowym brzuszkiem O ciąży Kasi Sokołowskiej dowiedzieliśmy się w minioną Wielkanoc . To właśnie wtedy jurorka "Top Model" pokazała na swoim Instagramie zdjęcia, na których mogliśmy zobaczyć jej ciążowe krągłości. Do tego gwiazda zamieściła wzruszający wpis dotyczący jej błogosławionego stanu. 49-letnia reżyserka pokazów mody bardzo chciała zostać mamą i w końcu jej marzenie się spełnia, a co więcej wszystko wskazuje na to, że w ciąży czuje się świetnie. Katarzyna Sokołowska pracuje bowiem w zaawansowanej ciąży na planie nowej edycji "Top Model" i... wygląda zjawiskowo! Sami spójrzcie na nowe zdjęcia gwiazdy, na których możemy zobaczyć jej piękne, ciążowe krągłości. (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo). Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kasia Sokołowska (@kasiasokolowska_official) Zobacz także: Katarzyna Sokołowska mieszka w luksusowym apartamencie. O takim widoku z okna można pomarzyć! Katarzyna Sokołowska zachwyca swoją formą...