Na kanale Wersow na YouTube niedługo przed narodzinami jej córeczki pojawił się film z przyjęcia baby shower. W czasie imprezy przyszli rodzice zorganizowali gry i zabawy dla przyjaciół, a także pokazali pokój córeczki. Goście dowiedzieli się też, jakie imię influencerzy wybrali dla pociechy. Zobaczcie, jak wyglądało baby shower!

Wersow lada moment zostanie mamą - mimo końcówki ciąży, gwiazda jest aktywna w sieci i na bieżąco relacjonuje ciążę, w czasie której nagrywa filmy i relacje na Instagramie. Najpierw Wersow i Friz zorganizowali gender reveal party, a teraz światło dzienne ujrzała obszerna relacja w formie video z imprezy baby shower, którą jakiś czas temu urządzili Wersow i Friz. Nie zabrakło gier i zabaw dla przyjaciół, a także gustownego wystroju i dekoracji. Czy przyszli rodzice zdradzili wreszcie imię córki?

W filmie opublikowanym przez Wersow na YouTube znalazł się fragment, w którym Wersow pyta zgromadzonych gości:

- Czy jesteście gotowi, by poznać imię? - zapytała Wersow.

Jak napisała influencerka w opisie filmu, najbliżsi dowiedzieli się, jak będzie miała na imię córka Wersow i Friza - w internecie jednak para trzyma tę informację w tajemnicy. Fani jednak natychmiast odnieśli się do pytania, które zadała Wersow w czasie filmu i są już pewni, jak będzie nazywać się jej córeczka!

- Jak ogłaszali imię to po reakcji Michała, który Mają potrząsnął, można na 100% się już domyślić że to mała Maja :)

- Na bank będzie Maja

- Wiadomo, że to Maja!