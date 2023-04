Wersow cieszy się wakacjami na Bali. Ciążowy brzuszek jest coraz większy. ZDJĘCIA

Wersow przyjęła zaproszenie do programu Kuby Wojewódzkiego. To był jej telewizyjny debiut. Niedawno Wersow i Friz zdradzili, że spodziewają się dziecka. Na świat przyjdzie ich córeczka. Prowadzący próbował podpytać youtuberkę, jakie imię wybrała dla dziecka. Wersow zaliczyła małą wpadkę, którą lekko się zestresowała. Friz od razu zareagował. Wykazał ukochanej niezwykłe wsparcie. Wersow zaliczyła wpadkę u Kuby Wojewódzkiego Weronika Sowa i Karol Wiśniewski spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Niedawno urządzili imprezę, podczas której zdradzili, że spodziewają się dziewczynki. Wersow i Friz poprosili o pomoc w wyborze imienia dla córki. Internauci śmieją się z ich zamiłowania do challenge'ów i żartują, że powinni wybrać je kręcąc kołem fortuny. W ostatnim odcinku talk show Kuby Wojewódzkiego gościła Wersow. To nie dość, że jej debiut telewizyjny, to jednocześnie była pierwszą gościnią na słynnych kanapach będącą w ciąży. Kuba Wojewódzki próbował podpytać Wersow o imię dla córeczki. - Oj nie zdradzę Ci. A masz jaką propozycję? - Może od Karola - Karolina? - ciągnął Kuba. - Kuba na przykład? - powiedziała Wersow, - Dla dziewczynki? Bardzo popularna w klasie by była - To imię mamy już wstępnie wybrane, żeńskie oczywiście, przepraszam, strasznie się stresowałam. Zobacz także: Wersow podzieliła się radosną nowiną. "Dziś ważny dzień, świętujemy" Na szczęście, Weronika Sowa mogła liczyć na wsparcie ze strony partnera w kontekście niefortunnego momentu. W opublikowanym na kanale Wersow na Youtubie filmie Friz skomentował całą sytuację w pozytywny i czuły sposób. - Ale najlepszy był moment, w którym się pomyliłaś (...) to jest takie śmieszne! A później sama się z tego zaśmiałaś, to jest super! -...