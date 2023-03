Wersow, ukochana Karola Wiśniewskiego, znanego bardziej w mediach jako Friz podzieliła się z fanami wspaniałą informacją! Okazuje się, że para postanowiła postawić jeden z najpoważniejszych kroków w swoim związku! Karol poprosił słynną YouTuberkę o rękę podczas egzotycznej wycieczki. Świeżo upieczona narzeczona pochwaliła się pięknym pierścionkiem zaręczynowym, który robi wrażenie! Wersow i Friz zaręczyli się! Fani: "To musiało się tak potoczyć!" Wersow i Friz są parą od kilku lat. Co ciekawe swój związek bardzo długo ukrywali przed ciekawskimi internautami, a to dlatego, że oboje zajmowali się działalnością na YouTubie. Weronika Sowa nie chciała, żeby jej twórczość internetową kojarzono z popularnością Friza. Później, jednak gdy para się ujawniła, postanowili połączyć siły i tak powstała legendarna dziś na YouTubie ekipa Friza! Wraz z rosnącą popularnością grupy, rosła popularność także Wersow. Fani bardzo cenią YouTuberkę i od dawna trzymają kciuki za jej związek! Wersow i Friz uwielbiają chwalić się swoim uczuciem w mediach społecznościowych, a ich ostatni wpis na Instagramie mocno poruszył fanów! Wersow opublikowała kilka romantycznych zdjęć, na których jest wtulona w swojego ukochanego, a na jej dłoni błyszczy piękny brylant. Z Narzeczonym ✨♥️🥰 - skomentowała krótko Wersow. Fani nie kryli zaskoczenia, ale także wzruszenia. Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji: Gratulacje! 🔥❤️ Omgggg❤️ Gratulacje kochani, szczęścia!! ❤️ Wiedziałam, że to kiedyś nastąpi😍 Ale ślicznie razem wyglądacie!! 💞 - komentują fani. My także dołączamy się do gratulacji! Zobacz także: Ile zarabia "Friz" i Ekipa? Nawet bez lodów to milionowe kwoty Wersow...