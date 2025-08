Bez wątpienia Werka z "Love Island" zwana "Smoczycą" to jedna z bardziej charakterystycznych uczestniczek show. Jak się okazuje, ta przeżywa zawód miłosny. Podzieliła się wydarzeniami ze swojego życia prywatnego. Niestety nie były to dobre wieści.

Produkcja "Love Island" jakiś czas temu postanowiła zrobić przerwę w emisji. Wszystko ze względu na ciąże i macierzyństwo prowadzącej miłosne show, Karoliny Gilon. Pomimo tego faktu, fani formatu wciąż mogą liczyć na nowości z życia swoich ulubieńców z programu. Niestety ostatnio jesteśmy świadkami plagi rozstań. Dopiero co Magda i Igor z "Love Island" rozstali się, a tymczasem przyszedł czas na kolejną uczestniczkę. Tym razem to Weronika - zwana "Smoczycą" podzieliła się smutnymi wieściami.

Jakiś czas temu kontrowersyjna uczestniczka show opublikowała wymowny wpis:

Tak się czuję człowiek, który uwolnił się od wszystkiego co ciągnęło go w dół. Od ludzi, nawyków, używek, niezdrowych zachowań. Tak się czuję człowiek który odnalazł siebie. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć nowe lepsze życie.Zostawiam to tu, żeby zapamiętać ten moment na zawsze

napisała.