Zyskałam osobę, która do końca życia, na swój sposób, będzie ze mną. To jest niesamowite uczucie. Ja jestem samotnikiem z natury. Jak wiesz, bo znamy się od lat, żyłam bardzo dużo sama. Nie z rodzicami, nie z mężczyzną, tylko sama. Bardzo lubię być sama. Artyści to rozumieją, że można mieć rodzinę, bliskich i być samotnikiem. Ale kiedy ma się dziecko i jest się kobietą, to się kończy.

Jest ze mną w tym małym kółeczku: ja i ona. Mamy swój hermetyczny mały świat. Jak ktoś jest fajny i go lubimy, zapraszamy na wizyty. Ona uwielbia ludzi - opowiada aktorka.