Weronika Rosati od kilku miesięcy jest dumną mamą małej Elizabeth. Dziewczynka jest oczkiem w głowie mamy. Z pewnością osładza aktorce trudny czas, jakim jest rozstanie z partnerem. Przypomnijmy, że Weronika Rosati niedawno ogłosiła, że nie jest już z ojcem Elizabeth, Robertem Śmigielskim.

- Po pierwszych miesiącach zauroczenia okazało się, że oboje mają mocne, wyraziste charaktery. Kilka razy doszło między nimi do kłótni. Czasem rozstawali się, ale zawsze potem do siebie wracali - mówiła jeszcze niedawno "Fleszowi" znajoma Weroniki.

Na szczęście Weronika może liczyć na wsparcie swoich najbliższych, a szczególnie mamy. Teresa Rosati pomaga córce w opiece nad Elizabeth. Dzięki temu aktorka nie musiała robić przerwy w karierze. Przypomnijmy, że Weronika Rosati między innymi zabierała swoją córkę na plan nowego serialu Polsatu, w którym zagra jedną z głównych ról.

Weronika Rosati znajduje także czas na drobne przyjemności, którymi lubi chwalić się w internecie. Ostatnio na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie ze wspólnej wyprawy aktorki oraz jej córki. Weronika ma na sobie specjalne nosidełko, w którym trzyma Elizabeth. Okazuje się jednak, że nie wszystkie matki pochwalają taki sposób noszenia dzieci. Pod wspomnianym zdjęciem pojawiło się bardzo dużo negatywnych komentarzy od zdruzgotanych internautek.

- To smutne, że bobas wisi na kroczu, zamiast wygodnie siedzieć i tulić się do mamy

- Projektant tego badziewia powinien sam w tym spać. To już lepiej do krzyża przybij to biedne dziecko...

- Mam nadzieję, że tylko do zdjęcia tak męczyłaś dziecko. Jednak nawet na chwilę bym nie włożyła swojego dziecka w to coś... - to tylko kilka z komentarzy, jakie pojawiły się pod zdjęciem Weroniki Rosati z córką.