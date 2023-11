Reklama

Związek Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego to już przeszłość. Aktorka i ortopeda rozstali się kilka miesięcy temu. Chociaż z pozoru wydawało się, że są szczęśliwi, to dopiero teraz do mediów przedostają się pierwsze szczegóły związane z rozstaniem.

Tydzień temu oświadczenie w tej sprawie wydała menadżerka gwiazdy, Gabriela Piekarniak, teraz"Flesz" dowiedział się o co naprawdę poszło.

Po pierwszych miesiącach zauroczenia okazało się, że oboje mają mocne, wyraziste charaktery. Kilka razy doszło między nimi do kłótni. Czasem rozstawali się, ale zawsze potem do siebie wracali - mówi "Fleszowi" znajoma Weroniki.

Ale to nie wszystko. Po kilku wspólnych miesiącach okazało się, że dzieli ich więcej

Weronika czuła, że to ona daje z siebie więcej w tej relacji. Robertowi coraz bardziej zaczynało imponować zainteresowanie mediów. Takie podejście zaskoczyło ją i mocno rozczarowało - tłumaczy "Fleszowi" koleżanka Weroniki.

Weronika i Robert są rodzicami półrocznej córki Elizabeth. Czy uda im się dojść do porozumienia? Więcej przeczytacie w nowym "Fleszu".

Reklama

Weronika Rosati teraz sama wychowuje Elizabeth