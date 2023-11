1 z 10

Sztuczne futra powróciły do łask i w tym sezonie są prawdziwym hitem! Oprócz tradycyjnych beżowych, czarnych czy szarych modeli, nosimy kolorowe futra! W ten sposób ożywiamy ponurą porę roku, jaką jest jesień. Zobacz, gdzie kupić kolorowe futerka, i które gwiazdy już je pokochały!

Do czego nosić sztuczne futro?

Stwierdzenie, że futra nadają się tylko do eleganckich czy wieczorowych stylizacji to mit! Możemy je z powodzeniem nosić na co dzień. Oczywiście idealnie sprawdzą się na randkę, do kina czy na wieczorne wyjście, ale będą też ciekawym rozwiązaniem do pracy, na spacer czy spotkanie. Ten sezon zdecydowanie należy do sztucznych futerek, które wybieramy jako alternatywę dla płaszczy i ciepłych kurtek.

Kolorowe sztuczne futra idealnie komponują się z jeansami i kozakami lub botkami na obcasie. Z powodzeniem zakładamy je również na sukienki, nawet te zwiewne, do spódnic i kombinezonów. Do futra możemy założyć też pasek. W ten sposób podkreślona talia zamaskuje brzuszek i nasz zestaw, będzie prezentował się bardziej elegancko.



Kolorowe futro w stylu Weroniki Książkiewicz

Gwiazdy też pokochały modne kolorowe futerka. Jedną z fanek stała się Weronika Książkiewicz. Aktorka zdecydowała się na wybór sztucznego futra w kolorze niebieskim. Do tego założyła botki ze skarpetą w ciemnym kolorze. Oryginalny, ale przyciągający uwagę look zasługuje na uwagę i może być ciekawą inspiracją do stworzenia własnego zestawu.



Zobaczcie przegląd sztucznych futer w naszej galerii.



