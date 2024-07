Okazuje się, że nowy skład jury w „Tańcu z Gwiazdami” wywołuje wiele emocji! Dorota Wellman, która poprowadziła dziś rozmowę z przegranym Kazimierzem Mazurem oraz Iwoną Pavlović, powiedziała co sądzi o jury programu…

- Iwonka wiesz co mnie najbardziej wkurza w tym jury? Że jedni mówią konkretnie, a drudzy pieprzą bez sensu- wyparowała zdenerwowana Wellman w „Dzień Dobry TVN”.

Pavlović była wyraźnie zaskoczona wypowiedzią prowadzącej, dlatego zapytała do której grupy jest przez nią zaliczana. Czarna Mamba przyznała również, że „w loży jurorskiej dzieje się, oj dzieje”…

Zastanawiamy się o kim mówiła Dorota Wellman? Czyżby nowi jurorzy nie przypadli jej do gustu?

