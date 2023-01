Percy Hynes White, czyli Xavier z "Wednesday", został oskarżony przez kobiety o organizowanie imprez podczas których dochodziło do molestowań seksualnych i gwałtów. Do zdarzeń miało dochodzić w latach szkolnych, gdy aktor miał zaledwie 15 lat.

Zarzutów jest jednak zdecydowanie więcej. Fani domagają się usunięcia postaci Xaviera z 2. sezonu "Wednesday", a także zajęcia stanowiska w sprawie przez tytułową Wednesday Addams - Jennę Ortegę. Percy Hynes White jedyne, co zrobił w tej sprawie, to zablokował komentarze w swoich mediach społecznościowych.

Fani z zapartym tchem czekają na drugi sezon "Wednesday" i spekulują, że Wednesday Addams i Xavier Thorpe zostaną parą, ponieważ dawało się wyczuć pomiędzy nimi chemię. Taki zwrot akcji jednak nie wszystkim widzom przypadł do gustu. Ostatnio pojawiły się również plotki, że aktorów mogło połączyć coś również w prawdziwym życiu. Jenna Ortega i Percy Hynes White pojawili się na Tygodniu Mody w Paryżu, a wcześniej bawili wspólnie na Złotych Globach.

Niestety Percy Hynes White zamiast cieszyć się z rosnącej popularności musi mierzyć się z szokującymi oskarżeniami w wykorzystywaniem seksualnym w tle. Kilka kobiet we wpisach na Twitterze oskarżyło serialowego Xaviera z "Wednesday" o organizowanie imprez z narkotykami i alkoholem w czasach licealnych, podczas których miało dochodzić do molestowania seksualnego i wykorzystywania dziewcząt. Odurzone dziewczyny miały być namawiane do seksu.

Pokrzywdzone koleżanki z liceum w Toronto w Kanadzie utrzymują, że były nie tylko namawiane do seksu, ale również nakłaniane do robienia nagich zdjęć, które następnie były udostępniane innym. Twierdzą również, że miały być obrażane przez White'a. Jedna ze szkolnych koleżanek stwierdziła nawet:

Sieć zalały również zdjęcia konwersacji, jakie miały otrzymywać dziewczyny w mediach społecznościowych z konta założonego na dane aktora. Nie ma jednak potwierdzenia, że zarzuty zostały również zgłoszone na policję. 21-letni Percy Hynes White do tej pory nie odniósł się do skandalicznych zarzutów, które pojawiły się w sieci. Przez skandal, który wybuchł na Twitterze, postanowił zablokować komentarze na swoim profilu.

Po sukcesie Percy'ego Hynesa White w serialu "Wednesday", internautki chciały przestrzec fanki przed prawdziwym obliczem aktora. Chociaż oskarżenia, nie zostały jeszcze oficjalnie zweryfikowane, wielu internautów nie czekało z osądem. Zaatakowano nie tylko odtwórcę serialowego Xaviera ale również poproszono o stanowisko w sprawie samą Jennę Ortegę, którą według plotek może coś łączyć z White'm. Internauci domagają się również od Netflixa usunięcia jego postaci z dalszych sezonów serialu "Wednesday".

knowing that me and my friend's shocked, sick to our stomach reactions to seeing Percy Hynes White in our new favorite show is finally and my experience at his party in high school being justified cus yall are LISTENINGGGG . thank you