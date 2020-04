Wcale nie "365 dni"! Zobaczcie, co najchętniej oglądamy teraz na polskim Netflixie!

Netflix w czasie epidemii koronawirusa notuje duży wzrost popularności. W czasie kiedy nie można pójść do kina, to właśnie do tego serwisu wpada część gorących nowości - jak choćby głośne „365 dni” na podstawie książki Blanki Lipińskiej, horror „I w lesie dziś nie zaśnie nikt” z Julią Wieniawą, czy najnowszy „Bad Boy” Patryka Vegi z Antkiem Królikowskim w roli głównej. Tylko w marcu serwisowi przybyło prawie milion użytkowników!

A które produkcje dostępne na serwisie są obecnie najpopularniejsze?

Zobacz także: Nie tylko "Bad Boy"! Na Wielkanoc Netflix przygotował sporo nowości! Oto pełna lista

Najchętniej oglądane filmy i seriale na polskim Netflixie

Netflix od jakiegoś czasu pokazuje, które produkcje są najpopularniejsze w Polsce w danym momencie, pokazując taką informację przy miniaturze danego filmu czy serialu. Oczywiście lista zmienia się. Sprawdziliśmy, co obecnie najchętniej wybieraja polscy widzowie na Netflixie. Jak się okazuje, pierwszego miejsca nie zajmuje wcale któraś z polskich nowości, a popularny hiszpański serial "Dom z papieru".

Zobacz także: Niezwykły akcent w hicie Netflixa "Dom z papieru"! Bardzo kojarzy się z polskim papieżem

Zaskoczeni? Zobaczcie pełną listę Top 10 Netflixa w Polsce:

1. Dom z papieru, serial - sezon 4. z 2020 r.

2. Bad Boy, film z 2020 r.

3. 365 dni, film z 2020 r.

4. Pokochaj, poślub, powtórz (Love Wedding Repeat), film z 2020 r.

5. Kod 8 (Code 8), film z 2019 r.

6. Unorthodox, serial z 2020 r.

7. Mała Stopa (Small Foot), film z 2018 r.

8. Toy Boy, serial z 2019 r.

9. Locked Up, serial z 2019 r.

10. Pech to nie grzech (Bad Luck Good Love), film z 2018 r.

Zobacz także: Oto 5 filmów na Netflixie podobnych do "365 dni"!

"Dom z papieru" jest obecnie najpopularniejszą w Polsce produkcją na Netflix: