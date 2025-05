Watykan odcina łączność! Sygnał telefonów komórkowych wyłączony podczas konklawe

Zgodnie z oficjalnym komunikatem przekazanym pracownikom Watykanu drogą mailową, 7 maja od godziny 15:00 wszystkie urządzenia odpowiedzialne za przekazywanie sygnału telekomunikacyjnego dla telefonów komórkowych na terenie Państwa Watykańskiego zostaną wyłączone. Jedynym wyjątkiem będzie obszar Castel Gandolfo, który nie zostanie objęty tą decyzją.

Reklama

Rozporządzenie zostało wydane przez gubernatora Państwa Watykańskiego w związku z rozpoczynającym się tego dnia konklawe. Celem tej bezprecedensowej decyzji jest zapewnienie maksymalnej poufności obrad kardynałów i uniknięcie jakichkolwiek przecieków informacji dotyczących wyboru nowego papieża.

Środki te są wyrazem dbałości o zachowanie tradycyjnej tajemnicy procesu wyborczego, który od wieków odbywa się w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego.

Jak będzie przebiegało konklawe?

Konklawe rozpocznie się 7 maja o godzinie 16:30, kiedy to kardynałowie elektorzy wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej, by wziąć udział w najważniejszym wydarzeniu w Kościele katolickim – wyborze nowego papieża.

Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu i mogą potrwać kilka dni. Dopiero po osiągnięciu wymaganej większości kardynałowie ogłoszą wybór nowego papieża. Wtedy sygnał komórkowy zostanie przywrócony na terenie całego Watykanu, a światu zostanie przekazana wieść o nowym przywódcy Kościoła katolickiego. Tradycyjnie komunikat ten zostanie wygłoszony z centralnej loggii Bazyliki św. Piotra.

Konklawe odbywa się w ściśle określonym rytuale, który obejmuje nie tylko wybory, ale także kompletne odizolowanie uczestników od świata zewnętrznego. Kardynałowie elektorzy są zamykani w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie przebywają przez cały czas trwania konklawe.

Zakazane jest wszelkie korzystanie z urządzeń elektronicznych, a dzięki wyłączeniu sygnału telefonii komórkowej nie ma możliwości kontaktowania się z kimkolwiek spoza murów Watykanu.

Wybrano 13 kandydatów

Do udziału w konklawe zostało wybranych 13 kardynałów kandydatów. Każdy z nich został zakwaterowany osobno, co stanowi jedno z licznych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie jakiegokolwiek niekontrolowanego kontaktu czy prób wpływania na decyzje elektorów.

Miejsce ich pobytu to Dom Świętej Marty – specjalnie przygotowany obiekt na terenie Watykanu, który pełni funkcję rezydencji dla uczestników konklawe. Ośrodek ten gwarantuje nie tylko odpowiednie warunki do odpoczynku i modlitwy, ale przede wszystkim pełną izolację. Kardynałowie nie mają dostępu do telefonów komórkowych, Internetu ani żadnych środków komunikacji zewnętrznej.

Zamieszkanie osobno jest wyrazem troski o bezstronność, skupienie i ciszę – wartości nieodzowne przy podejmowaniu jednej z najważniejszych decyzji w historii Kościoła katolickiego. Każdy z 13 kandydatów może skupić się na własnym sumieniu i rozeznaniu duchowym bez jakiejkolwiek presji ze strony otoczenia.

Polscy kandydaci na papieża

W gronie kardynałów biorących udział w konklawe znalazło się czterech hierarchów z Polski. Są to: kardynał Stanisław Ryłko, kardynał Kazimierz Nycz, kardynał Konrad Krajewski oraz kardynał Grzegorz Ryś.

Każdy z nich będzie mieć prawo głosu w wyborze nowego papieża, reprezentując nie tylko Kościół w Polsce, ale również jego duchowe potrzeby i perspektywy. Obecność tak silnej reprezentacji z Polski świadczy o dużym znaczeniu, jakie nasz kraj odgrywa we wspólnocie katolickiej.

Reklama

Zobacz także: Lech Wałęsa zabrał głos po śmierci syna. Gorzki wpis w sieci