Wałęsowie przeżywają rodzinną tragedię. Na początku maja poinformowano o śmierci Sławomira Wałęsy. Syn byłego prezydenta Polski miał 52 lata. Jego ciało zostało znaleziono w jego mieszkaniu w Toruniu. Kiedy smutne wieści przedostały się do mediów, tragedia rodzinna stała się tematem dyskusji wśród internautów. Lech Wałęsa przerwał milczenie:

W majówkę media obiegły smutne informacje o śmierci Sławomira Wałęsy, syna Lecha Wałęsy. Syn byłego prezydenta został znaleziony w swoim mieszkaniu w Toruniu po interwencji zaniepokojonych sąsiadów. Nie było tajemnicą, że Sławomir Wałęsa zmagał się z problemami osobistymi m. in. uzależnieniem od alkoholu. Tragedia rodziny Wałęsów była powodem do dyskusji, która miała miejsce pod nowymi wpisami Lecha Wałęsy na Facebooku. W końcu polityk nie wytrzymał i zwrócił się do internautów, którzy dali sobie przyzwolenie komentowania jego żałoby:

W innym komentarzu Lech Wałęsa napisał:

W 2020 roku w rozmowie z "Super Expressem", Lech Wałęsa o chorobie alkoholowej syna mówił, że jest na tyle pogłębiona, że chce wysłać go na odwyk: