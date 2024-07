To już dziesięć lat, odkąd na początku lata organizowany jest „Warsaw Fashion Street”. Na czym polega impreza? To pokazy mody, koncerty oraz rodzinny piknik w warszawskim plenerze. Ale to, co w niej najlepszego, to charytatywne pokazy z udziałem gwiazd.

W tym roku okazało się, że w dwóch różnych pokazach, ale na tej samej imprezie wystąpiły… Aneta Zając i Agnieszka Włodarczyk! Panie od czasu zeszłorocznego TopTrendy w Sopocie nie spotkały się potem na żadnej z imprez.

Aneta Zając i Agnieszka Włodarczyk znowu na jednej imprezie

Agnieszka szła na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń, a w roli modeli wystąpili podopieczni Fundacji - dzieci po przebytych chorobach nowotworowych. Aktorka wystąpiła w t-shirtach z hasłem: „Razem możemy więcej”, przygotowanych specjalnie na tę okazję wspólnie przez Magdalenę Różczkę i firmę Endo

A Aneta Zając? Aktorka również wsparła Fundację Spełnionych Marzeń, ale w pokazie „Lof ju” inspirowanym książką „Kamyczkowa Dziewczynka”.

Widać, że jedno na pewno łączy Anetę i Agnieszkę – pomoc dzieciom!

A Waszym zdaniem, która z nich wypadła lepiej - elegancka Aneta Zając czy bardziej sportowa Agnieszka Włodarczyk?

