Walentynki w restauracji Mateusza Gesslera? To trudniejsze niż myślicie. Knajpa Mateusza Gesslera "Warszawa Wschodnia" będzie oblegana w ten wyjątkowy dzień! W rozmowie z natemat.pl restaurator i nowa gwiazda TVN zdradził, że może być to ciężko z miejscami.

Mateusz Gessler od kilku lat prowadzi restaurację "Warszawa Wschodnia", która jest popularna i lubiana przez klientów, (mimo wysokich cen). Dlatego też trudno tam się dostać, zwłaszcza w walentynki. Mateusz Gessler zaznaczył jednak, że trzeba próbować. Jednocześnie wytłumaczył, że z okazji walentynek nie będzie żadnego specjalnego menu, bo takie święto trzeba obchodzić codziennie.

A jaki jest jego sposób na walentynki? Gwiazdor zdradził, że najważniejszy jest gest, nawet drobny - szampan albo deser.

Uważam, że nie trzeba bardzo drogich prezentów na walentynki. Sam fakt, że się pamięta o drugiej osobie jest bardzo ważny i decydujący. Kwiatek, dobra kolacja, szampan, dobry deser, truskawki, uśmiech i przede wszystkim luz, swoboda. Trzeba podchodzić do życia lekko włączyć do tego różne składniki: wspólny czas to jest przepis na sukces w związku - mówi Mateusz.