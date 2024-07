Agnieszka Szulim miała bardzo intensywny poprzedni rok, więc nic dziwnego, że nowy przywitała... urlopem. Gwiazda postanowiła odpocząć tak bardzo, że tymczasowo zawiesiła, a w zasadzie ograniczyła swoją działalność na Facebooku, który jej zdaniem zabierał jej zbyt wiele czasu. Nie wszyscy znajomi byli z tego faktu zadowoleni. Przypomnijmy: Agnieszka Szulim znika z Facebooka. Ma już dość

Z uwagi na porę roku i niskie temperatury Agnieszka nie spędza oczywiście urlopu w Polsce. Szulim wraz z ukochanym poleciała na egzotyczne wakacje do Azji, o czym dała znać na swoim Instagramie publikując kilka zdjęć. Rajskie widoki i cudowna pogoda to wymarzone warunki do odpoczywania, z których gwiazda nieskrępowanie korzysta, ale najwyraźniej Maciej Żakowski ma nieco inną wizję urlopu. Szulim opublikowała bowiem zdjęcie Żakowskiego przyklejonego do telefonu i zasugerowała, że Maciej zabrał ze sobą na wakacje biuro.



Mężczyzna na wakacjach.. #workinprogress #homeoffice - czytamy nad zdjęciem Żakowskiego.

Dziennikarka zażywa słońca i słusznie - już za kilka tygodni startuje kolejna ramówka TVN i kolejny pełen kontrowersji sezon "Na Językach". Czekacie na jej powrót?

