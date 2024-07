Agnieszka Szulim zdecydowanie nadąża za obowiązującymi trendami i to nie tylko w modzie. Dziennikarka zdaje sobie również sprawę z siły portali społecznościowych i ochoczo korzysta z ich możliwości. Szczególnie upodobała sobie Instagram, na którym nie stroni od kolorowych zdjęć pokazujących jej życie, a czasem nawet modowe nabytki. Przypomnijmy: Szulim to prawdziwa hipsterka. Pozuje w bluzie z Pałacem Kultury

Szulim ma wprawdzie konto na Facebooku, ale tylko prywatne, choć niektóre posty udostępnia jako publiczne. Mimo dużej popularności nie założyła fanpejdża, choć ma swoją rękę przy tworzeniu strony programu "Na Językach". Ostatnio jednak dziennikarka dość nieoczekiwanie poinformowała, że zamierza zrobić sobie dłuższą przerwę od portalu społecznościowego. Dodała, że odkąd poświęca mniej czasu spędza online, ma go więcej na inne przyjemności. Jej decyzja oczywiście nie spotkała się z entuzjazmem znajomych.



Wszystkim, którzy mają potrzebę pilnego kontaktu z moją skromną osobą radzę by nie robili tego przez fb, bo ostatnio szkoda mi życia na to, żeby tu ciągle zaglądać. Tak, wiem, że trudno się do mnie dodzwonić. Ale za to ile mam czasu! - napisała gwiazda.