Wakacje 2020: Kolonie i obozy letnie dla dzieci jednak się odbędą! Jest decyzja

Co z letnimi obozami i koloniami w obliczu pandemii koronawirusa? To zdecydowanie dobra informacja dla rodziców oraz organizatorów letnich wypoczynków dla dzieci! Obozy i kolonie na terenie Polski podczas nadchodzących wakacji będą mogły się odbyć! Jednak ostateczna decyzja o organizacji aktywności wypoczynkowych dla dzieci będzie należała do wojewódzkich kuratorów. Poznajcie szczegóły.

Letnie obozy i kolonie dla dzieci w Polsce odbędą się

Jak informuje portal Money.pl. Ministerstwo Rozwoju ustaliło, że tegoroczne kolonie i obozy będą mogły się odbyć.

Zależy nam bardzo na tym, żeby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie odpocząć podczas wakacji. Dziś odbyliśmy w tej sprawie spotkanie w MEN. Zakończyło się ono wspólnym stanowiskiem, że w odpowiednich reżimach sanitarnych wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży może być możliwy. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy oczywiście do ministra zdrowia, który na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną. W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować rozmowy z Ministerstwem Zdrowia - napisało biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju.

Podobne stanowisko objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, które również nie planuje odwoływać i zakazywać organizacji letniego wypoczynku dla dzieci. Kuratoria oświaty na swoich stronach internetowych poinformowały już pod koniec marca, że ostatnie słowo w tych kwestiach będzie należało do wojewódzkiego kuratora:

Należy jednak pamiętać, aby, np. w przypadku ogłaszania otwartych konkursów ofert i przetargów na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w sporządzonych procedurach pojawiło się zastrzeżenie, że w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu – kurator oświaty będzie miał możliwość unieważnienia konkursu i odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie. – napisano w komunikacie.

Czy letnie kolonie i obozy są dobrym pomysłem i okażą się bezpieczne dla dzieci? Jak dowiedział się money.pl przedsiębiorcy mają zadbać o szczególne bezpieczeństwo dzieci i przykładem ferii zimowych organizować 1-2 tygodniowe wyjazdy dla dzieci. Na danym wyjeździe uczęszczające na obóz dzieci miałyby być z jednego województwa lub rejonu. Osoby z głównych miast Polski miałyby dostawać się do miejsca docelowego zdezynfekowanym autobusem, przed którym zmierzono by im temperatury. Kierowca miałby przejść test na koronawirusa.

Dzieci zostałyby podzielone na 15-osobowe grupy pochodzące z tego samego regionu Polski. Rano i wieczorem mierzono by dzieciom temperaturę. Sale zajęciowe oraz pokoje byłyby dezynfekowane każdej doby. W stołówkach i salach powinny się znaleźć bakteriobójcze lampy a każdy ośrodek powinien być wyposażony w dodatkowe izolatki. Wycieczki do miejsc publicznych byłyby zakazane. Dzieci nie miałyby kontaktu z nikim spoza zakwaterowania. Zabronione byłby tym samym odwiedziny rodziców. Jednak czy te wszystkie obostrzenia byłyby możliwe do spełnienia?

Wakacje i kolonie podczas wakacji 2020 odbędą się.