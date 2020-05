Restauracje będą otwarte od 18 maja? Minister zdrowia studzi zapał! 

Według informacji radia RMF FM restauracje mają być otwarte od 18 maja, ale ma to dotyczyć wyłącznie tych lokali, które mają ogródki restauracyjne i obsługę kelnerów. Wynika z tego, że na korzystanie z sal wewnętrznych jeszcze trzeba będzie poczekać! A co sądzi Minister zdrowia na temat otwierania restauracji w czasie epidemii koronawirusa? Łukasz Szumowski planuje się wybrać do jednej z nich?

Minister zdrowia o III etapie odmrażania gospodarki!

Minister zdrowia został zapytany o wyjście do restauracji i sam przyznał, że ostatnio o tym marzył, ale nie sądzi, aby to było szybko możliwe:

Zaskoczył mnie pan. Ostatnio sobie marzyłem, żeby zjeść dobry obiad w restauracji, ale nie pomyślałem, że to może być zrealizowane w najbliższym czasie. Dał mi pan jeden z tematów do sympatycznych marzeń - powiedział Łukasz Szumowski w rozmowie z wp.pl

Otwieranie restauracji zaplanowane zostało przez rząd na III etap odmrażania gospodarki, ale będzie ono wprowadzone w dużym rygorze sanitarnym. Łukasz Szumowski dodał, że wiele zależy od sytuacji w Polsce po weekendzie majowym.

To są plany na trzeci etap. (...) Planujemy otwieranie gastronomii, ale poczekajmy. Plany mogą być szybkie, mogą być dalsze, ale życie jest zweryfikuje - powiedział Łukasz Szumowski.

Tym samym Minister zdrowia nie zaprzeczył informacjom podanym przez RMF FM. Co więcej okazuje się, że być może z restauracjami zostaną otwarte również salony fryzjerskie i kosmetyczne. Na pytanie dziennikarzy z programu "WP Koronawirus" odpowiedział: "być może też".

To oznacza, że już w drugiej połowie maja będzie szansa na wyjście do fryzjera, kosmetyczki czy ogródka restauracyjnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

‼️Rząd chce zezwolić na otwarcie restauracji i barów 18. maja.



Ale tylko w części ogródkowej i tylko z obsługą kelnerską.



Szczegóły w Faktach RMF FM o 11:00.@RMF24pl pic.twitter.com/WX5pBQhG4r — Krzysztof Berenda (@k_berenda) May 5, 2020

East News

Już w połowie maja kolejny etap odmrażania gospodarki.