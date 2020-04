W wakacje dzieci pojadą na obozy i kolonie? Jest nowy komentarz ministra zdrowia! 

Co z obozami i koloniami dla dzieci? Czy w tym roku rodzice będą mogli wysłać swoje pociechy na wakacje? Te pytania już od kilku tygodni zadają sobie chyba wszyscy. Teraz zamieszanie wokół wakacyjnych wyjazdów skomentował minister zdrowia! Łukasz Szumowski zaledwie kilka tygodni temu w wywiadzie dla radia RMF FM przyznał, że przez pandemię koronawirusa możemy zapomnieć o takich wakacjach, jak do tej pory. Dziennikarz dopytywał wówczas: możemy więc zakładać, że będą obozy i kolonie letnie w tym roku?

Dziś, podczas konferencji prasowej minister zdrowia znów został zapytany o kolonie i obozy dla dzieci. Co powiedział tym razem?

Podczas ostatniej konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia i ministra edukacji znów pojawił się temat wakacyjnych wyjazdów dzieci. Czy kolonie i obozy, które opłacili już niektórzy rodzice w ogóle się odbędą? Najnowsza wypowiedź ministra zdrowia nie jest już tak jednoznaczna.

Wiele osób niestety zainwestowało, zarezerwowało, zapłaciło za różne formy aktywności. Wirus pokrzyżował te plany, to jest bardzo trudne. Natomiast na dzisiaj nie mogę dać odpowiedzi, co będzie w lipcu czy sierpniu, jakie będą wskaźniki epidemiczne. Zależeć to będzie od liczby zachorowań, miejsc w szpitalach, wolnych respiratorów- powiedział minister zdrowia. Z drugiej strony niezwykle ważny jest aspekt gospodarczy, bo jej załamanie może skutkować zwiększeniem śmiertelności w innych obszarach. (...) To są trudne decyzje, ale są balansem między bezpieczeństwem epidemicznym a bezpieczeństwem wszystkich Polaków- dodał.