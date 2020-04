Minister zdrowia przekazał nowe informacje na temat działalności żłobków i przedszkoli, które będą mogły zostać otwarte już od 6 maja. Najważniejszą informacją jest to, że otwarcie żłobków i przedszkoli ma charakter fakultatywny dla samorządów, co oznacza, że nie wszystkie placówki zostaną otwarte. Nie ma również obowiązku posyłania dzieci obowiązkowo do żłobków i przedszkoli tuż po otwarciu.

Niektóre osoby muszą wrócić do pracy lub pracować dalej. Zapewnienie opieki dla dzieci tych osób jest niezbędne. Chcemy w tej chwili uruchomić miejsca opieki nad dziećmi, ale nie jest to obowiązkowe - wyjaśnił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podczas konferencji poinformowano również, że jeżeli rodzic nie ma możliwości wysłania dziecka do placówki to może skorzystać z zasiłku opiekuńczego dla dzieci do lat 8, który został przedłużony do 24 maja.

Minister zdrowia dodatkowo wyjaśnił, że dzieci w żłobkach oraz przedszkolach będą przebywały w małych grupach - do 12 osób lub w wyniku wyjątkowej sytuacji, można powiększyć liczbę do 14 osób. Minister zdrowia apelował również o zachowanie braku kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami. Dzieci będą mogły korzystać z placu zabaw, który znajduje się wewnątrz placówki natomiast nie będzie można korzystać z placów, które znajdują się poza jej terenem. Placówki będą musiały zadbać również o szczególną dezynfekcję powierzchni i miejsc zabaw, również tych na zewnątrz:

Musimy zrobić to w maksymalnej możliwej trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci i pracowników. Konieczne jest wietrzenie sal, dezynfekowanie powierzchni i wszystkich miejsc zabaw i zabawek dostępnych dla dzieci

Dodatkowo poinformował, że dzieci nie będą musiały nosić maseczek:

Nie będą musiały nosić maseczek, a co do dystansu... trudno na to odpowiedzieć

O dodatkowych środkach ostrożności takich jak dostępność środków do dezynfekcji, ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki, rezygnacja z mycia zębów przez dzieci w trakcie pobytu w placówce, rezygnacja z przynoszenia ulubionych zabawek z domu oraz rezygnacja z zabawek, których nie da się zdezynfekować (np. pluszaki), obowiązkowym wietrzeniu sal i nie przyjmowaniu dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi itp. pisaliśmy TUTAJ.

Minister zdrowia przedstawił nowe zasady dla przedszkoli i żłobków, które zdecydują się na wznowienie działalności od 6 maja.

Czy rodzice zdecydują się posłać swoje dzieci do żłobków i przedszkoli? Na razie nie jest to obowiązkowe. Nie wszystkie placówki także wznowią swoją działalność. Zniesienie obostrzeń ma charakter fakultatywny dla samorządów. Właściciele, którzy zdecydują się na otwarcie swoich placówek, muszą zapewnić pracownikom i dzieciom wysoką ochronę.