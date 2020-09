Małgorzata Rozenek to ikona stylu i klasy! Zawsze wygląda bardzo elegancko i dba o każdy szczegół swojego wyglądu. Każdy, kto śledzi losy gwiazdy doskonale również wie, że żona Radosława Majdana ma także ogromne poczucie humoru i dystans do siebie. I właśnie po raz kolejny to udowodniła! W swojej relacji na Instagramie zamieściła nagranie, na którym możemy podziwiać ją w bardzo odważnym, mocnym makijażu i... kolczyku w nosie! Zobaczcie!

W takim wydaniu Małgorzaty Rozenek jeszcze nie widzieliśmy! Gwiazda znów udowodniła, że ma duże poczucie humoru i dystans do siebie

Małgorzata Rozenek należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Gwiazda często zamieszcza posty na Instagramie, na których możemy podziwiać zarówno jej działalność zawodową jak i szczegóły z życia prywatnego. Prowadząca "Projekt Lady" już nie raz udowodniła również, że ma ogromne poczucie humoru. I właśnie po raz kolejny możemy zobaczyć to na jej Instagramie.

Gwiazda na swoim InstaStory zamieściła nagranie, na którym widzimy ją w bardzo mocnym makijażu, dużymi ustami i kolczykiem w nosie.

Poszłyśmy na całość! Bardzo mi się podoba ten nowy rysunek brwi i usta, tylko chyba trochę mam za małe, chyba trzeba jeszcze coś zrobić. [...] Lekki, subtelny make-up zawsze dobrze robi o poranku. Po co być w przesadnym make -upie... Trzeba podkreślać walory, ten kolczyk w nosie też robi bardzo dobrze. Pozdrawiam Was kochani. Wreszcie głos do mnie pasuje! - powiedziała żartobliwie Małgorzata Rozenek na nagraniu.

Oczywiście ten "makijaż" jest tylko instagramowym filtrem. Musimy przyznać, że całość wyszła naprawdę zabawnie i nie sposób nie uśmiechnąć się oglądając filmik Małgorzaty Rozenek! Uwielbiamy gwiazdę za jej podejście do życia i poczucie humoru! Zobaczcie zatem jak prowadząca "Projekt Lady" wyglądałaby w tak odważnym makijażu i z kolczykiem w nosie!

Instagramowy filtr oczywiście zmienił również rysy twarzy Małgorzaty Rozenek i "powiększył" jej usta.