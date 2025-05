Maciej Musiał jest jednym z topowych polskich aktorów, który ma na swoim koncie wiele ról z dużego i małego ekranu. Niewątpliwie największy rozgłos zyskał za sprawą "Rodzinki.pl", w której zresztą ponownie go zobaczymy. Gwiazdor niechętnie mówi o sprawach osobistych, a w szczególności o związkach czy rodzinie. Mimo to jego mama, Anna, zyskuje coraz to większą popularność w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie pokazuje urywki ze swojego życia. Na niektórych możemy dostrzec nawet jej dom. Jak mieszka?

Reklama

Tak pod Warszawą urządziła się mama Maćka Musiała

Wielu fanów Macieja Musiała mogło tylko przypuszczać, jak wygląda dom jego mamy – poetki i edukatorki, Anny Markiewicz-Musiał. Dzięki zdjęciom udostępnionym na Instagramie przez samą właścicielkę, możemy zajrzeć do wnętrza ich rodzinnego życia w Józefowie. To miejscowość położona tuż pod Warszawą, znana z zielonych terenów i luksusowych rezydencji.

Najwięcej emocji wśród obserwatorów wzbudziły fotografie ogrodu. W przestronnym, zielonym otoczeniu znajduje się duży stół, który idealnie nadaje się do rodzinnych spotkań, takich jak wielkanocne śniadanie. Całość dopełnia huśtawka zawieszona na drzewie – subtelny akcent dzieciństwa i relaksu.

W takich warunkach żyje mama Maćka Musiała, fot. Instagram/ankamusial

Dodatkowym atutem posiadłości jest taras, który tworzy przytulną przestrzeń do wypoczynku wśród natury. Wszystko to otoczone jest leśnym krajobrazem, który zapewnia nie tylko prywatność, ale i kontakt z przyrodą. Choć z samego wnętrza domu niewiele jest ujęć, na tych, które są dostępne, możemy dostrzec, że są jasne i przestronne. Dominują stonowane barwy, choć z ciemniejszymi elementami. Wnętrza są raczej proste i klasyczne.

W takich warunkach żyje mama Maćka Musiała, fot. Instagram/ankamusial

Dom Anny Markiewicz-Musiał zlokalizowany jest wśród lasów, co sprawia, że codzienne życie w tej okolicy przypomina sielski azyl. Taka lokalizacja zapewnia spokój i bliskość natury – coś, co coraz częściej staje się luksusem w dzisiejszych czasach.

Maciej Musiał pojechał ze święconką ferrari

Na zdjęciach opublikowanych przez Anię Musiał, mogliśmy zobaczyć, że Wielkanoc spędziła razem z synem. Kobieta podzieliła się ujęciami z wielkanocnego śniadania, które zjedli na świeżym powietrzu. Zanim jednak do tego doszło, konieczne było poświęcenie koszyczka, co jak się okazało, należało do obowiązków Maćka. On jednak podjechał pod kościół w wielkim stylu, bo luksusowym ferrari. Nie omieszkał pochwalić się tym w mediach społecznościowych, wywołując spore poruszenie.

Maciej Musiał wraca do "Rodzinki.pl"

W tym miejscu warto przypomnieć, że rozpoczęły się prace nad nowymi odcinkami "Rodzinki.pl", która wraca na ekrany po latach. W dużej mierze obsada ma pozostać niezmieniona, a zatem znów zobaczymy rodzinkę Boskich w składzie: Małgorzata Kożuchowska jako Natalia, Tomasz Karolak jako Ludwik, Adam Zdrójkowski jako Jakub, Mateusz Pawłowski jako Kacper i Maciej Musiał jako Tomek!

Na ten moment nie wiadomo, na kiedy planowana jest premiera pierwszych epizodów, jednak fani już odliczają niecierpliwie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że powrót uwielbianego serialu dostarczy odbiorcom ogrom emocji.

Czekacie?

Zobacz także:

Reklama

W takich warunkach żyje mama Maćka Musiała, fot. Instagram/ankamusial