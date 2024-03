Spór Caroline Derpienski i Anety Glam trwa od miesięcy. Wspólne oskarżenia i obrażanie się nawzajem jeszcze niedawno były na porządku dziennym. Teraz mogłoby się wydawać, że sprawa ucichła, a spór się rozmył. Jak się okazuje nic bardziej mylnego.

Caroline Derpienski rozpoczęła swój dzień nie zbyt przyjemnym wydarzeniem. Okazało się, że ma przebitą oponę w aucie. Uznała, że to konkretna osoba wynajęła kogoś, aby podłożył jej szkło pod samochód, co jak twierdzi, zostało nagrane na monitoringu.

Derpienski stwierdziła, że rozdział walki z wrogami już zamknęła. Dodała, że to jest obsesja tej osoby na jej punkcie. W kolejnych nagraniach celebrytka zaczęła mówić o tym, że wszystko wraca do człowieka, aż tu nagle pojawiło się niespodziewane zdjęcie. Na fotografii ukazał się Piotr Rubik.

Okazało się, że Rubik przywitał się z Derpienski, o czym celebrytka postanowiła poinformować wszystkich swoich fanów, pisząc:

Derpienski wyznała także, że rozumie kłótnie między kobietami "bo są, jakie są". Dodała jednak, że zmieniła zdanie o "Panu Rubiku".

Chcę powiedzieć, że to jest człowiek 'no drama', który widać, że jest poczciwy. Który widać, że, pomimo że obraca się w towarzystwie kobiet, które kochają dramy, nie oszukujmy się. Ale on ciężko pracuje. Jeździ non stop do Polski, wiadomo zarabiać, pracować, żeby utrzymać rodzinę i zapewnić byt, co pokazuje, że jest męski, kochający i dbający o rodzinę. Widać też, że jest artystą. Poczciwy fajny człowiek. Kulturalny, przywitał się ze mną

- zdradziła modelka.