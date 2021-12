W sieci pojawiło się ostatnie nagranie z Kamilem Durczokiem. Zagrał w teledysku! 

Wiadomość o śmierci Grzegorza Miecugowa była wstrząsem dla wielu osób. Znany dziennikarz zmarł w sobotę 26 sierpnia, tuż przed godziną 15. Miał 61 lat. Od sześciu lat zmagał się z nowotworem płuc. Wybitny publicysta współtworzył "Fakty" TVN i kanał informacyjny TVN24. Od 2005 roku prowadził popularne "Szkło kontaktowe". Ostatni raz - 9 sierpnia. Prosto po programie trafił do szpitala, w którym został aż do śmierci. Kiedy pogrzeb Grzegorza Miecugowa? Pogrzeb Grzegorza Miecugowa odbędzie się w dzisiaj, w piątek 1 września na Powązkach. To jedna z najbardziej znanych nekropolii w Polsce, gdzie spoczywa wielu wielkich i wybitnych rodaków. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11.00. Grzegorz Miecugow cierpiał na nowotwór płuc Po śmierci ojca w 2009 roku Miecugow nie bał się też tematu śmierci. Szczerze mówił o swojej chorobie: "Poczułem, że moje dni są policzone. Nie byłem gotowy..." Dla niektórych śmierć może być ucieczką i wyzwoleniem. Nie zajmuję się śmiercią. Wiem tylko, że się rozpadnę. I już. I wcale mnie to nie przeraża. Zacząłem jedynie bardziej myśleć o przeszłości - mówił w jednym z wywiadów. WIĘCEJ NA TEMAT GRZEGORZA MIECUGOWA: RODZINA MIECUGOWA: NIE ŻYJE Grzegorz Miecugow! Co mówili o nim jego SYN i ŻONA? "Tata ma poczucie humoru, ale ja mam chyba..." Zobacz też: Był mistrzem scrabble, kochał swojego psa, kibicował Cracovii - Olejnik, Wernier, Durczok żegnają i wspominają Grzegorza Miecugowa Więcej: Nie żyje dziennikarz Grzegorz Miecugow. Miał 61 lat. Na co zmarł? Zobacz: "Był pracoholikiem. Ostatnie dwa tygodnie w pracy...