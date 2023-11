Reklama

Ostrołęka jest jedynym miastem w Polsce, w którym nie będzie można obejrzeć „Kleru” Wojciecha Smarzowskiego. Portal „Moja Ostrołęka” poinformował, że lokalne kino nie ma tego filmu w swoim repertuarze.

Sprawa została nagłośniona, kiedy jeden z mieszkańców zadzwonił do kina z pytaniem o aktualny repertuar. Dowiedział się wtedy, że film „Kler” nie będzie wyświetlany w kinie Jantar. Na pytanie o powód, został odesłany po wyjaśnienia do kierownictwa. Do tej pory jednak nie ma oficjalnego powodu „ocenzurowania” filmu.

Jak się okazuje to nie pierwsza tego typu sytuacja w ostrołęckim kinie. Taki sam los spotkał film „50 twarzy Greya”. Jak pisze se.pl, nie został on wyświetlony w kinie, a jako powód podano winę dystrybutora, co nie było prawdą. W rezultacie kino musiało przepraszać za kłamstwo.

Oficjalny powód jeszcze nie jest znany, ale z pewnością miasto cieszy się teraz ogromną popularnością. W komentarzach burza:

Ale to kino to chyba jest utrzymywane z pieniędzy podatników czy prywatne? I chyba przymusu oglądania jak w przypadku smoleńska nie ma wiec o co chodzi? To jest cenzura Na głowę upadli. Ten typ myślenia straszliwie niebezpiczny Sprawa jest prosta. Bojkot kina i niech puszczają co im się podoba..mogą być pastorałki. Warszawa jest dość blisko więc widz i tzw. rynek ich zweryfikuje

Internauci krytykują decyzję kina, a cała sytuacja z pewnością przysporzy „Klerowi” jeszcze większą popularność. Zgadzacie się?

