W nowym sezonie "M jak miłość" na jaw wyjdzie prawda o rodzinie Anety! Dlaczego ukrywała matkę?

W nowym sezonie „M jak miłość” wątek Anety zostanie bardzo rozbudowany. Nieoczekiwanie w domu młodego małżeństwa pojawi się jej matka i będzie chciała poznać Olka. Od progu zapyta też o wnuki i tym samym zdradzi, że jest bardzo otwartą i bezpośrednią osobą. Jak Chodakowscy zareagują na pojawienie się w ich życiu Iwony Kryńskiej? Najbardziej zaskoczony niespodziewaną wizytą będzie Olek, który do tej pory nic nie wiedział o rodzinie swojej żony. Dlaczego Aneta do tej pory ukrywała matkę? A co stało się z jej ojcem?

Jakie tajemnice skrywa Aneta?

Aneta i Olek po wielu perypetiach w końcu wzięli ślub w więzieniu. Młody lekarz obawiając się o swoją przyszłość i walcząc z wyrzutami sumienia po tym, co stało się z Arturem zupełnie nie interesował się rodziną Anety i nawet nie zapytał dlaczego o ślubie nie poinformowała rodziców. Jak donosi superseriale.se.pl Chodakowski dopiero po usłyszeniu wyroku, kiedy emocje już opadną, porozmawia szczerze z żoną na temat jej rodziny. Wtedy okaże się, że ojciec Anety nie żyje, a jej matka i brat na stałe mieszkają w Niemczech!

Niedługo po tej rozmowie okaże, że Iwona Kryńska wróciła do Polski i zamierza zamieszkać przez jakiś czas z córką i zięciem. Czy młode małżeństwo przetrwa tę próbę? Jakie tajemnice skrywa jeszcze matka Anety? Ma to coś wspólnego z jej ojcem? Tego dowiemy się w nowym sezonie "M jak miłość"!

Zobacz także: Kinga w "M jak miłość" zatrudni Lilkę w swoim Bistro i wpadnie w kłopoty? Tajemnicze fotki z planu

Instagram

W nowym sezonie "M jak miłość" wyjdzie na jaw dlaczego Aneta ukrywała swoją rodzinę.

MTL Maxfilm

Jak zareagują Chodakowscy, kiedy dowiedzą się prawdy o rodzinie Anety.