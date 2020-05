Ślub Anety i Olka w "M jak miłość"! Para powie sobie TAK po trudnej rozprawie w sądzie

To już pewne! Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel) z "M jak miłość" wezmą ślub! Już w najbliższy poniedziałek (11 maja) fani serialu będą mogli zobaczyć kolejną odsłonę serialu, w którym Chodakowski dowie się, że jego partnerka w tajemnicy przed nim zorganizowała ich ślub! Niestety, przed uroczystością Olka czekaja trudne chwile na sali sądowej. Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w 1517. odcinku "M jak miłość"!

Ślub Anety i Olka w więzieniu

W 1517. odcinku "M jak miłość" dzień zacznie się dla Olka bardzo nerwowo. Właśnie wtedy odbędzie pierwsza rozprawa Chodakowskiego!

- Oskarżony sam zeznał, że kiedy ostatni raz widział Artura Skalskiego, doszło do bójki... Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy stwierdzić, że w wyniku tej bójki doszło do zabójstwa!

- Czy oskarżony Aleksander Chodakowski przyznaje się do zarzucanego mu czynu?

- Nie, Wysoki Sądzie...

Budzyński (Krystian Wieczorek) na rozprawie będzie musiał walczyć nie tylko z prokuratorem, ale też Kamilem (Marcin Bosak), który okaże się wyjątkowo trudnym przeciwnikiem.

- Zdaję sobie sprawę, na jakie piekło Artur Skalski skazał rodzinę oskarżonego, ale nic nie usprawiedliwia wymierzania sprawiedliwości na własną rękę! (...) Oskarżony jest znanym lekarzem… I jego misją powinno być ratowanie ludzkiego życia, a nie odbieranie!

Magda (Anna Mucha) patrząc na zachowanie Kamila w sądzie w końcu zrozumie, o co tak naprawdę mu chodzi...

- Chodzi o pokonanie Andrzeja, tak? Gdyby Olka bronił ktoś inny… z takim samym zapałem byś walczył? O sprawiedliwość dla psychopaty i zabójcy?!

- Mocne argumenty. Mogę się nad tym zastanowić i rozważyć zmianę swojego podejścia... pod jednym warunkiem. Kolacja. U mnie...

- Jeśli chciałeś mieć we mnie wroga, to proszę bardzo, właśnie ci się to udało!

Tymczasem Olek po pierwszej rozprawie kompletnie się załamie. I gdy wróci za kratki, zacznie pisać pożegnalny list do swoich bliskich. Sekundę później do celi Chodakowskiego zajrzy dyrektor aresztu. Mężczyzna przekaże Olkowi dobrą nowinę.

- Ceremonia odbędzie się o godzinie siedemnastej!

- Ceremonia? Jaka ceremonia? O czym pan mówi?

- O pańskim ślubie… Chyba się pan nie rozmyślił?

W finale Aneta wpadnie w ramiona ukochanego.

- Wariatka... Ciesz się, że jestem za kratkami i nie mogę zwiać! Zgadzam się tylko z jednego powodu – bałem się, że będą chcieli zamknąć cię w sąsiedniej celi… za podrobienie mojego podpisu!

Ceremonia będzie skromna, ale i tak pełna wzruszeń.

- Świadomy praw i obowiązków, wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Anetą Kryńską...

- Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że związek małżeński pani Anety Kryńskiej i pana Aleksandra Chodakowskiego został zawarty zgodnie z przepisami!

Świadkami młodych zostaną oczywiście Iza (Adriana Kalska) z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Podczas „wieczoru poślubnego” Olek wyzna za to Anecie, jak wiele dla niego znaczy.

- Życie pisze różne scenariusze, ale takiego się nie spodziewałem... Nigdy.

- Bardzo się na mnie gniewasz?

- Nie. Jestem ci wdzięczny, bo dzięki temu, co zrobiłaś… uratowałaś mi życie.

- No! I nareszcie to zrozumiałeś!

Jak potoczą się dalsze losy Olka? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Zobaczcie zdjęcia z rozprawy i ślubu Anety i Olka!

Kamil będzie chciał zniszczyć Olka, żeby odegrać się na Budzyńskim?

Olek, po pierwszej rozprawie, kompletnie się załamie i zacznie pisać list pożegnalny...

Magda zrozumie, że Kamilowi przede wszystkim zależy na tym, żeby wygrać z Budzyńskim, który broni Olka!

W trudnych chwilach Olek może liczyć na Anetę. Lekarz dowie się, że jego partnerka podrobiła jego podpis i zorganizowała im ślub.

wiadkami pary zostaną Iza i Marcin.