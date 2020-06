W nowym sezonie "M jak miłość" Magda i Andrzej zostaną rodzicami? Anna Mucha zdradziła tajemnicę? 

W kolejnym sezonie "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) będą mieli dziecko? Czy spełni się największe marzenie Madzi i wkrótce zostanie mamą? Odpowiedzi na te pytania poznamy po wakacjach, jednak teraz Anna Mucha, która wciela się w serialową żonę Budzyńskiego, podsyciła atmosferę wokół wątku swojej bohaterki! Co powiedziała?

Anna Mucha zdradziła, co wydarzy się w "M jak miłość"?

Zaledwie kilka tygodni temu zakończyła się ostatnia seria "M jak miłość". Teraz gwiazdy serialu wróciły na plan i nagrywają nowe odcinki. Kolejny sezon hitu Telewizyjnej Dwójki zobaczymy już po wakacjach. A co wydarzy się w nowych odcinkach? Olek (Maurycy Popiel) najprawdopodobniej wyjdzie z więzienia, Joanna (Barbara Kurdej-Szatan) będzie w ciąży i w serialu pojawi się nowa bohaterka, mama Anety (Ilona Janyst). Teraz atmosferę wokół swojego wątku w "M jak miłość" podgrzała również Anna Mucha, która opublikowała w sieci nagranie z planu serialu, a przy okazji powiedziała coś, co może wskazywać na to, że Madzia i Budzyński będą mieli dziecko!

Anna Mucha pokazała swoim fanom na Instagramie nagranie z domu serialowej Joasi, gdzie była razem z Krystianem Wieczorkiem. W pewnym momencie aktor czytając scenariusz powiedział coś do Anny Muchy. Aktorka powtórzyła jego słowa:

Ale to bardzo dobre zdanie: "ty, ale w ogóle dlaczego ja mam mieć to dziecko?"- powtórzyła Anna Mucha.

Czy to oznacza, że Madzia i Andrzej zostaną rodzicami? Fani "M jak miłość" z pewnością doskonale wiedzą, że żona Budzyńskiego od dawna marzy o dziecku jednak ze względu na stan zdrowia lekarze odradzają jej ciążę.

Anna Mucha pokazała nagranie z planu "M jak miłość".

Czy Magda i Andrzej zostaną rodzicami?