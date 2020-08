W nowym sezonie "M jak miłość" Lilka przeżyje kolejny dramat? Żona Mateusza będzie prześladowana?

To jeszcze nie koniec dramatów w życiu Lilki (Monika Mielnicka) z "M jak miłość"! Bohaterka, która w ostatnim sezonie serialu została brutalnie zgwałcona i straciła ciążę, znów będzie przeżywać trudne chwile. Wszystko wskazuje bowiem na to, że w nowej serii "M jak miłość" Lilka będzie prześladowana, a jej życie będzie zagrożone!

Dramat Lilki w nowych odcinkach "M jak miłość"

Jeszcze przed wakacjami wydawało się, że po bolesnych doświadczeniach Lilka odnalazła swoje szczęście. Największe wsparcie okazał jej wówczas Mateusz Mostowiak (Krystian Domagała), który cały czas wspierał swoją ukochaną. Para postanowiła nawet wziąć ślub i rozpocząć wspólne życie. Jak już wiemy, w nowych odcinkach Lilka i Mateusz będą szykować się do matury, a po zdanych egzaminach wyjadą na studia do Warszawy. Teraz okazuje się, że spokój i szczęście młodego małżeństwa nie potrwa zbyt długo. Jak informuje portal superseriale.se.pl, ostatnio Tomasz Oświeciński opublikował na InstaStories fragment scenariusza "M jak miłość" z którego wynika, że w bistro pojawi się tajemniczy mężczyzna - Jacek, który będzie prześladował Lilkę i wszystko wskazuje na to, że mężczyzna pojedzie za nią aż do Grabiny.

Skąd takie podejrzenia? Monika Mielnicka, która w "M jak miłość" gra Lilkę, opublikowała ostatnio krótką relację z planu serialu na którym przed kimś ucieka i próbuje się schronić w warszatacie samochodowym Bartka (Arkadiusz Smoleński).

Przed kim będzie uciekać Lilka? Czy to tajemniczy prześladowca będzie próbował zrobić jej krzywdę? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Wy również nie możecie doczekać się nowego sezonu hitu o rodzinie Mostowiaków?

Lilka będzie prześladowana?

Instagram

W nowym sezonie "M jak miłość" żona Mateusza przeżyje kolejny dramat?