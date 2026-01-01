Fani Angeliki i Łukasza Trochonowiczów z niecierpliwością wyczekują na informację o narodzinach ich drugiej pociechy. Kiedy zatem tylko pojawia się nowe nagranie na Instagramie Luki bądź Andziaks, natychmiast przyciąga ono ogromną uwagę fanów. I właśnie takowe pojawiło się w mediach społecznościowych influencera. Choć wszystko wskazuje na to, że para wciąż oczekuje na narodziny synka, to jednak Luka postanowił przekazać inne, również szczęśliwe wieści. Fani pospieszyli z komentarzami.

Czy Andziaks urodziła?

Jak już zostało wspomniane, wygląda na to, że Andziaks i Luka jeszcze oczekują na przyjście na świat swojego drugiego dziecka. Wątpliwości w tej sprawie rozwiało nagranie, które Luka opublikował w Sylwestra na swoim Instagramie. Widzimy na nim całą rodzinkę świętującą ten wyjątkowy dzień, na którym Andziaks z radością eksponuje swój ciążowy brzuszek. Nie ulega jednak wątpliwości, że to już ostatnie kadry we trójkę i już wkrótce pojawi się czwarty członek rodziny Trochonowiczów!

Luka świętuje 33. urodziny

Tymczasem Luka w Nowy Rok pochwalił się inną radosną wiadomością. Jak się okazało, właśnie dziś, 1 stycznia 2026 roku świętuje swoje 33. urodziny. Z tej okazji na jego Instagramie pojawiło się wyjątkowe nagranie, które szybko zgromadziło mnóstwo ciepłych słów i komentarzy od fanów.

Wszystkiego najlepszego

Luka wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci, zdróweczka

Dużo zdrowia, szczęścia i spokoju - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów!

