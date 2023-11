Dakota Johnson ma dziś urodziny! Kończy 28 lat. W jakich filmach zagrała Dakota Johnson? Nie tylko w serii z Jamiem Dornanem w "Greyu"... Nie brakuje tam odważnych scen seksu, ale jest też porywająca historia miłości dwojga ludzi. Dakota Johnson wciela się tam w rolę głównej bohaterki Anastasii Steel. Nie był to jednak jej debiut filmowy.

Gdzie mogliśmy zobaczyć ją wcześniej? Być może to zaskakujące, ale gwiazda pojawiła się między innymi w "Need for Speed" czy "The Social Network". Gdzie jeszcze? Zobaczcie!

Wy zobaczcie krótkie wideo z przypomnieniem, w których filmach zagrała, a my tymczasem życzymy jej "Sto lat!" :)

Dakota Johnson opowiedziała o scenach seksu na planie "Ciemniejszej strony Greya": "Nie było zahamowań"

W jakich filmach zagrała Dakota Johnson?

Nie tylko "50 twarzy Greya"!

