Izabela Janachowska to specjalistka od zadań specjalnych! Tym razem pomogła Monice i Tomkowi w programie "Pary młode ponad miarę" wybrać idealne stylizacje na ich ślub. Tomek i Monika są już razem od prawie 10 lat, jednak dopiero teraz temat ślubu znów wrócił na tapetę. Znalezienie idealnej sukni dla Moniki i perfekcyjnego garnituru dla Tomka było trudnym zadaniem. Dlaczego? Monika mówi wprost, że przytyła w ciąży, a razem z nią tył... Tomek. Do tej pory nie udało im się zrzucić dodatkowych kilogramów - i to właśnie był ich największy problem.

Reklama

Zobacz także: Suknia ślubna z sieciówki? Tak! Oto 5 propozycji już od 199 złotych, w których każda z nas będzie chciała iść do ołtarza!

Jak poradziła sobie z nimi Izabela Janachowska? Zobaczcie sami! Efekt? Naszym zdaniem, zdecydowanie wielkie wow!

Zobacz także: Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał zdjęcie z podróży. A co z Oliwią? Ich związek już się rozpadł?

Reklama

Izabela Janachowska pomogła Monice i Tomkowi wybrać idealne stylizacje ślubne.