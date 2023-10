Suknia ślubna z sieciówki? To zdecydowanie bardzo dobry pomysł! Przedstawiamy 5 propozycji z sieciówek dostępnych w Polsce. Nie musisz wydawać kilku tysięcy, by w dniu swojego ślubu wyglądać zjawiskowo. Sukienki, które zobaczycie poniżej, są piękne, tanie (od 199 złotych), a co najważniejsze - każda z nas będzie chciała powiedzieć "tak" - nie tylko ukochanemu przed ołtarzem, ale i sukience :) Sami zobaczcie!

Suknie ślubne z sieciówek: Zara, Reserved, H&M

1. Nasza pierwsza propozycja to sukienka z H&M. Suknia jest bez rękawów, wykonana jest z kilku warstw tiulu z poliestru pochodzącego z recyklingu (tak, tak, na własnym ślubie też możesz być eko!). Na plecach ma wycięcie z zapięciem na haftkę na karku oraz kryty suwak z boku. Cena to 999 złotych.

2. Jesteś minimalistką? Z pewnością przemówi do ciebie druga propozycja z Reserved. Biała sukienka midi z Reserved kosztuje tylko 199 złotych - jest niezwykle dziewczęca i stylowa.

3. Nasza propozycja numer 3 jest zdecydowanie odważniejsza od dwóch pierwszych. Biała sukienka mini z warstwowymi rękawami z falban to propozycja z Zary - kosztuje 199 złotych.

4. I w naszym zestawieniu znów pojawia się H&M. Piękna suknia ślubna z gorsetem i dołem wykonanym z tkaniny o lekkim połysku to strzał w dziesiątkę. Kosztuje 699 złotych.

5. Nasza ostatnia propozycja sukni ślubnej z sieciówki jest uszyta z koronki! Sukienka o długości maxi, to projekt marki Modlishka. Kosztuje 199 złotych. Jest piękna, wygodna i będzie pasować dziewczynom, które kochają boho!