Natalia Siwiec to prawdziwa ikona stylu. Polska modelka doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę oryginalną stylizacją. Gwiazda pojawiła się ostatnio na evencie w czerwonej cekinowej sukience mini z czarnym paskiem przewiązanym wokół talii. Look Natalii Siwiec okazał się strzałem w dziesiątkę i zdecydowanie zainspirował nas do większego modowego szaleństwa. Sukienka z bufiastymi rękawami i oryginalnym dekoltem Natalii Siwiec to doskonała propozycję np. na zabawę sylwestrową czy karnawałową - dlatego zachęcamy was do poszukania bardzo podobnej w sieciówki podczas Black Friday.

Natalia Siwiec do sukienki dobrała biżuterię Boucheron oraz czarne klasyczne szpilki. Tak mocno charakterystyczna i ozdobna sukienka nie potrzebowała więcej dodatków. Jak wam się podoba look Natalii Siwiec? My jesteśmy zachwyceni, a wy?

Jak wam się podoba look Natalii Siwiec? My jesteśmy oczarowani jej cekinową sukienką.

Natalia Siwiec pojawiła się na prezentacji biżuterii Ole Lynggaard.

