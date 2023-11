Za nami ostatni odcinek przesłuchań w ciemno w "The Voice of Poland", w którym na widzów i samego Michała Szpaka czekała ogromna niespodzianka. Na scenie pojawiła się bowiem Violet Oliferuk, przyjaciółka artysty! Michał Szpak zareagował ogromnym zaskoczeniem i szokiem, nie mógł uwierzyć, że ją widzi!

Sytuacją byli oczywiście zaskoczeni także pozostali jurorzy, którzy nie wiedzieli, że Michał i Violet się znają.

Jak potoczyły się dalsze losy Violet w programie? Przeczytajcie poniżej!

Violet Oliferuk na scenie wykonała utwór "Walk Me Home" z repertuaru Pink. W czasie jej występu najpierw odwrócili się Tomson i Baron, a dopiero na sam koniec Michał Szpak! Jurorzy zwrócili uwagę na fakt, że Violet Oliferuk była bardzo zestresowana i to popsuło jej występ. Mimo tego, pochwalili ją i skomplementowali jej znajomość języka angielskiego. W tym oczywiście nie ma nic dziwnego, Violet Oliferuk od lat mieszka bowiem w Los Angeles, gdzie próbowała swoich sił w "Top Model Worldwide", a obecnie współpracuje z trenerem wokalnym, który uczył samą Jennifer Lopez! To niestety nie pomogło Violet pokonać stresu. Dziewczyna była zdenerwowana tak bardzo, że było jej gorąco, a na pomoc ruszył jej Tomson i zaczął ją wachlować!

Michał Szpak również przyznał, że choć Violet była zestresowana, to jednak zna ją i potwierdza, że ma ogromny talent.

Przy okazji Michał Szpak zdradził, że zna Violet już 8 lat i mieli nawet tego samego nauczyciela oraz występowali na jednej scenie! Oczywiście z uwagi na starą znajomość Violet dołączyła do drużyny Michała!

YASSSSS I AM IN THE SHOW @voiceofpoland !!!!!! Kochani NIGDY nie poddawajcie sie i walczcie o swoje marzenia ok? Bo w zyciu mozecie osiagnac wszystko co tylko chcecie!!! SO NOW GO FIGHT FOR YOUR DREAMS! @voiceofpoland jedno z moich wiekszych marzen! Udalo sie!!! Byla to mega ciezka decyzja ale psiapsia siostra trafia do TEAM SZPAK ????‍♀️Dziekuje @michal_szpakofficial @alekbaron i @tomsoniziofficial za obrocone fotele! - napisała Violet na Instagramie