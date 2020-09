Pandemia koronawirusa to tylko przykrywka? Przerażające słowa Krzysztofa Jackowskiego! "Gra koronawirusem pokaże nam drugie dno"

Krzysztof Jackowski opublikował w sieci nowe nagranie, w którym opowiedział o swoich przeczuciach dotyczących naszej przyszłości i pandemii koronawirusa. Co wydarzy się w drugim etapie pandemii i czy czeka nas wielka wojna? Krzysztof Jackowski nie ukrywa, że Polska może znaleźć się w bardzo niebezpiecznej sytuacji! Słowa jasnowidza przerażają!

Pandemia koronawirusa to tylko przykrywka?

Krzysztof Jackowski już od dawna ostrzega, że jesienią może wydarzyć się coś, co nazywa wielką wojną. Na najnowszym nagraniu znów mówi o przerażającej wizji wojny, ale wspomniał również o pandemii koronawirusa, przez którą wprowadzono wiele obostrzeń. Według jasnowidza pandemia koronawirusa może być jedynie przykrywką, żeby nauczyć społeczeńswa dyscypliny i przygotować ludzi na coś strasznego.

Wielu ludzi, którzy się wypowiadają publicznie mówi, że celem tej pandemii jest zaszczepianie nas na siłę. Ja uważam, że nie. Uważam, że to jest tylko przykrywka, ale też pewna nauka zdyscyplinowania społeczeństw na wypadek tego co się może wydarzyć, a w moim odczuciu to się wydarzy. W mojej ocenie to długo nie może trwać, sytuacja staje się coraz bardziej przytłaczająca politycznie na świecie. Bardzo krótki jest to okres czasu, kiedy ta gra koronawirusem pokaże nam drugie dno. Chcę państwa wyczulić na to, że ten okres może się ujawnić już w październiku i listopadzie- powiedział Krzysztof Jackowski.

A jak według jasnowidza będzie wyglądać kolejny etap pandemii, który ma rozpocząć się jesienią?

W moim odczuciu teraz polityka związana z tym wirusem nie będzie taka paniczna, jak była w marcu, kwietniu głównie, gdzie było to hasło "nie wychodź z domu", gdzie mówiono nam o tak wielkich pomorach bardziej we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, we Francji, to nie będzie tak. Teraz będzie to wyglądało, że oczywiście będą zwiększone zachorowalności , ale to będzie pod kontrolą- mówił w filmie opublikowanym na YouTube.com. (...) Nie będzie jakiegoś pomoru, plagi w tym drugim etapie. Ten drugi etap ma za zadadnie, żebyśmy utrzymywali ten fason w który uwierzyliśmy i który stosujemy bez zadawania pytań- dodał.

Krzysztof Jackowski przypomniał, że już od wielu lat ostrzega, że czeka nas duża wojna.

Sam ciekawy jestem, czy te moje przeczucia jeszcze z tamtego roku, ale i z poprzefnich lat będą miały dalszy ciąg w tej kwestii, w imię hasła które będę często powtarzał bo to są moje słowa sprzed trzech, czterech, pięciu lat- moje zdanie "przed dużą wojną na świecie ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać".

A jaką rolę- według wizji Krzysztofa Jackowskiego- kiedy dojdzie do działań zbrojnych może odegrać Polska?

Ja się obawiam to państwu powiedzieć, ale ja obawiam się, że działania zbrojne na świecie zaczną się jeszcze w tym roku- przyznał jasnowidz. (...) jedna rzecz mi się kojarzy jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli miałyby nastąpić działania zbrojne na świecie- otóż Polska może zachować się inaczej, jak państwa Unii Europejskiej. Uważam, że jeżeli stanie się na świecie wojna to coraz bardziej przekonany jestem, że Polska będzie w tych działaniach uczestniczyła i niekoniecznie musi to mieć związek ze wschodnią naszą granicą. (...) Cały czas mam takie odczucie, że Polska wyraziła zgodę na to, żeby Stany Zjednoczone mogły, jeżeli stanie się wojna na świecie, bezproblemowo korzystać z naszej ziemi. Jestem przekonany, że taka zgoda jest, co by sprawiało, że Polska byłaby w wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji jeżeli takie działania powstaną- powiedział Krzysztof Jackowski.

Musimy przyznać, że słowa jasnowidza przerażają! Wierzycie, że wizje Krzysztofa Jackowskiego mogą się spełnić?

Krzysztof Jackowski podzielił się swoją wizją dotyczącą naszej przyszłości.

East News

Czy czeka nas wielka wojna?