Viola Kołakowska znów atakuje Andrzeja Piasecznego! "Sprytna promocja płyty". Przesadziła? 

Viola Kołakowska znów uderza w Andrzeja Piasecznego? Aktorka podczas relacji na InstaStories opublikowała kolejny wpis w którym sugeruje, że o wokaliście zrobiło się głośno ponieważ już wkrótce odbędzie się premiera jego najnowszej płyty! Musicie zobaczyć, co napisała Viola Kołakowska.

Film Andrzeja Piasecznego ze szpitala wstrząsnął wszystkimi. Juror "The Voice Senior" w poruszającym nagraniu opublikowanym w sieci przyznał, że walczy z koronawirusem. Wokalista podpięty pod urządzenia medyczne z trudem łapał oddech. Andrzej Piaseczny ze szpitalnego łóżka apelował do swoich fanów, żeby nie lekceważyli pandemii koronawirusa.

Wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania, musiałem się znaleźć tutaj. Bardzo przepraszam wszystkich z którymi mieliśmy się spotkać na koncertach, ale to przecież wszystko wróci. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się bardzo proszę zasad bezpieczeństwa i higieny- mówił Andrzej Piaseczny.

Internauci i wiele gwiazd ruszyło ze wsparciem, jednak szybko okazało się, że nie wszyscy wierzą w to, co mówi Andrzej Piaseczny. Viola Kołakowska opublikowała wpis, w którym stwierdziła, że sieje propagandę.

Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzeju, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się jeszcze posuną? Co za to dostałeś?- pytała aktorka.