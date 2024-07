Rubryki w magazynach, w których gwiazdy oceniają stylizacje swoich koleżanek z branży cieszą się dużą popularnością wśród czytelników. Sporym zainteresowaniem widzów cieszy się również program Joanny Horodyńskiej w Polsat Cafe "Gwiazdy na dywaniu", gdzie modowa ekspertka ocenia kreacje gwiazd.

W tym sezonie "Gwiazdy na dywaniku" przeszły odświeżenie formuły i co tydzień program wraz z Joanną współprowadzi ktoś inny. W najbliższym odcinku zobaczymy Violę Kołakowską, która swoim okiem oceni m.in. styl Karoliny Korwin Piotrowskiej.

- Styl taki jak wszyscy się ubierają, skóra, dżinsy, marynarka, łatwizna, bezpiecznie... Był taki moment, że wszystko było z innej bajki, nie pasowało nic do niczego, buty skracające nogę, spódnica koszmarna nie pasująca ani do marynarki, ani do swetra ani do bluzki. Działo się dużo, było grubo, gęsto.. Nie trzeba się znać na wszystkim, jak się człowiek skupia na zjawiskach wszelakich to już na modzie nie trzeba się znać natomiast można pójść po rozum do głowy i znaleźć telefon do kogoś kto nam w tym pomoże - skomentowała partnerka Tomasza Karolaka.