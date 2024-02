Viki Gabor ma wielkie wsparcie wśród swoich fanów. Jej zwolennicy są "przy niej" nawet podczas jej wpadek i bronią jej w komentarzach, okazując wsparcie młodej piosenkarce. Teraz przed Gabor nowe wyzwanie, którym podzieliła się z followersami.

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że Viki Gabor ogłosiła nabór na swój camp. W sierpniu ma się odbyć obóz, zorganizowany przez wokalistkę dla fanów, którzy są w przedziale wiekowym 9-16 lat. W komentarzach zawrzało! Fani są oburzeni, że Viki postanowiła zabrać na obóz tych najmłodszych i nie ma możliwości, pojechania na wakacje ze swoją ulubienicą mając więcej niż 16 lat.

Na ten moment Viki Gabor nie odniosła się do próśb swojej starszej publiki. Podała tylko termin oraz link do strony internetowej, przez którą można dokonać rezerwacji miejsca na obóz poprzez wpłatę 2148 PLN za okres 5 dni. Na stornie, na którą Viki przekierowuje swoich fanów, można przeczytać więcej szczegółów planowanego wyjazdu: