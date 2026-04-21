Viki Gabor zabrała głos ws. ojca. "Jest mi bardzo przykro"

We wtorek, 21 kwietnia w polskich mediach pojawiła się szokująca wiadomość o Dariuszu G., prywatnie ojcu znanej młodej wokalistki, Viki Gabor. Dziennikarze „Super Expressu” ustalili, że w czerwcu 2025 roku mężczyzna miał zostać aresztowany. Tabloid, który powołuje się na informatorów, przekazał, że miał usłyszeć poważne zarzuty. W toku śledztwa redakcja dotarła do aktu oskarżenia.

Viki Gabor wydała oświadczenie. Chodzi o jej ojca

Niedługo po tym, jak „Super Express” poinformował o aresztowaniu ojca Viki Gabor, wokalistka przerwała milczenie w mediach społecznościowych. Wcześniej dziennikarze tabloidu poprosili menadżera gwiazdy o komentarz w tej sprawie, ale ten odmówił. Teraz artystka sama odniosła się do doniesień, które krążą w sieci.

Viki Gabor zaczęła od zwrócenia uwagi na fakt, że obecnie w sprawie jej ojca nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok i postępowanie jest w toku.

W związku z publikacjami dotyczącymi mojego taty chcę zaznaczyć, że sprawa jest w toku i nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok napisała.

W dalszej części wokalistka stwierdziła, że jej ojciec miał podjąć kroki mające naprawić wyrządzone szkody. Podkreśliła, że postępowanie prawne jej nie dotyczy i nie miała nic wspólnego z opisanymi przez media działaniami.

Z mojej wiedzy wynika, że szkoda została naprawiona, a mój tata podjął kroki, aby tę sytuację uporządkować. Jednocześnie podkreślam, że nie mam żadnego związku z działaniami będącymi przedmiotem sprawy i zawsze kieruję się zasadami uczciwości poinformowała.

Na koniec przyznała, że obecna sytuacja jest dla niej bardzo trudna.

Jest mi bardzo przykro z powodu całej tej sytuacji. To dla mnie trudny, prywatny moment, dlatego proszę o uszanowanie mojej prywatności dodała na koniec.

Media: Ojciec Viki Gabror ma przebywać w areszcie. W tle poważne zarzuty

„Super Express” opublikował sensacyjny materiał o Dariuszu G. Po przeprowadzeniu dziennikarskiego śledztwa redakcja przekazała, że mężczyzna miał zostać oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani mieli wyłudzać pieniądze metodą „na policjanta”.

Jak przekazali dziennikarze serwisu, którzy dotarli do aktu oskarżenia, zatrzymany mężczyzna miał współpracować zarówno z osobami wykonującymi telefony do poszkodowanych, jak i odbierającymi środki. Według „Super Expressu” Dariusz G. 21 kwietnia miał stanąć przed sądem.

Zobacz także:

Viki Gabor zabrała głos ws. ojca. "Jest mi bardzo przykro"