Viki Gabor przeszła kolejną metamorfozę! Fani nie kryją zdziwienia: "Dopiero był blond" 

Viki Gabor zaszalała z metamorfozą! Nowy wizerunek 15-letniej gwiazdy zaskoczył jej fanów i pod nowym zdjęciem młodej artystki szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wszystko przez to, że na głowie piosenkarki nie widzimy już ciemnych, długich włosów, bo zamiast tego pojawił się... blond! - Totalnie inna osoba - przyznają szczerze fani. Zobaczcie, jak Viki Gabor wygląda... w blond włosach! Viki Gabor w blond włosach. Metamorfoza gwiazdy zaskoczyła fanów! Viki Gabor mimo młodego wieku chętnie eksperymentuje z wyglądem, a jej kolejne metamorfozy nie przechodzą bez echa. Jakiś czas temu młoda gwiazda pożegnała się z grzywką, a niedawno Viki Gabor zaskoczyła fotką z tatuażem na dłoni . Teraz z kolei młoda wokalistka zaszalała z kolorem włosów! 15-letnia piosenkarka pokazała się w blond włosach i choć najpewniej jest to peruka, to jednak chyba nikt się nie spodziewał, że zobaczymy ją kiedyś w takiej odsłonie. - new single, new haircut ✨ 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗶𝗲 • 23.09 (nowy singiel, nowa fryzura - przyp. red) - napisała w swoich mediach społecznościowych. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez VIKI GABOR (@vikigaborofficial) Zobacz także: "The Voice of Poland": Jaką jurorką będzie Lanberry? Viki Gabor i Roksana Węgiel oceniają Fani nastoletniej gwiazdy nie mogą wyjść z podziwu, a w komentarzach pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów. Internauci nie ukrywają jednak, że w nowej odsłonie aż ciężko jest im rozpoznać Viki Gabor. - Omg blondi Viki🥵 💗 - Wow, w ogóle to nie ta...