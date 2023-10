Viki Gabor cieszy się szaloną popularnością, nie tylko wśród najmłodszych odbiorców. Nic dziwnego, skoro nie dość, że doszła do finału "The Voice Kids", to jeszcze wygrała Eurowizję Junior i nagrywa kolejne przebojowe kawałki - ma nawet na koncie duet z Kayah. Jaki jest jej stosunek do sławy, którą osiągnęła w bardzo młodym wieku i jak reaguje, gdy fani zaczepiają ją na ulicy?

Viki Gabor o rozwoju kariery: "Nie chcę być influencerką"

Viki Gabor podczas rozmowy z reporterem Party.pl zaskoczyła skromnością i stwierdziła, że dotąd nie dotarło do niej, że zna ją cała Polska:

Do tej pory nie zdaję sobie z tego sprawy. Ja chcę być artystką, która tworzy muzykę. Nie chcę być influencerką(...), dla mnie jest super, że mogę koncertować i mogę rosnąć w tym wszystkim - oświadczyła

Mimo że młoda gwiazda nie stanowczo odsuwa od siebie wizję kariery internetowej celebrytki, korzysta z dobrodziejstw mediów społecznościowych. Traktuje je jednak jako dodatek do swojej twórczości, przestrzeń do komunikacji z fanami, a nie platformy, wokół których miałaby być skupiona jej działalność:

Fajne jest to, że Instagram i TikTok istnieją, bo mogę utrzymywać kontakt z fanami.(...) Ja ich traktuję jak znajomych, przeważnie widzę te same buzie - przyznała

Rzeczywiście, bo chociaż wokalistka publikuje głównie treści związane z muzyką, buduje bliskość z internautami dzieląc się z nimi różnymi wydarzeniami z życia prywatnego. Ostatnio Viki Gabor nagrała dla fanów krótką rolkę tuż przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki życząc powodzenia innym zdającym.

Nastolatka jest zdania, że dzięki temu "swojskiemu" podejściu do słuchaczy znika dzielący ich dystans. Zdradziła jednak, że choć sprawia wrażenie przebojowej i otwartej, zawieranie nowych znajomości bardzo ją krępuje i takich sytuacjach wcale nie czuje się pewnie:

Ja też się stresuję, jak mam poznawać nowych ludzi i oni chyba po prostu o tym nie wiedzą (śmiech) Myślą, że jestem taka otwarta (...) Mam tak, że się boję poznawać nowych ludzi, boję się tego. Więc jak podchodzą do mnie i tak normalnie zaczynają ze mną konwersację, mnie się tak robi miło od razu, że wreszcie ktoś normalnie do mnie podszedł, normalnie ze mną rozmawia - opowiedziała nam

Co jeszcze ujawniła Viki Gabor? Przekonacie się tego, oglądając nasze wideo.

