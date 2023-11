Wiktoria Gabor już wybrała stylizację na Eurowizję Junior 2019. Piosenkarka nie zostawiła tak ważnej sprawy na ostatnią chwilę. Na kilka dni przed imprezą wszystko dopięła na ostatni guzik, tak aby obyło się bez żadnej wpadki.

Reklama

12-latka jest już po pierwszych próbach na gliwickiej scenie. Czy wszystko poszło po jej myśli? Wiktoria podzieliła się z fanami wrażeniami.

Viki Gabor pokazała strój na Eurowizję

Eurowizja Junior 2019 po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Wszystko za sprawą zeszłorocznej wygranej Roksany Węgiel. Ówczesna 13-latka zdeklasowała konkurencję, a jej utwór "Anyone I want to be" pokochali fani na całym świecie. Roxie nie będzie reprezentować Polski na scenie, jednak nie zabraknie jej w Gliwicach. 14-latka została jedną z prowadzących. Towarzyszyć jej będą doświadczeni prezenterzy: Olek Sikora i Ida Nowakowska.

Zobacz także: Wiktoria Gabor wyrasta na nową gwiazdę! Wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć przed Eurowizją Junior

W niedzielę, 24 listopada reprezentanci 19. krajów zmierzą się ze sobą na gliwickiej scenie. Do Konkursu zgłosiły się m.in. Australia, Rosja, Francja, Hiszpania, Gruzja, Malta, Białoruś czy Armenia. Polskę reprezentować będzie Viki Gabor, która wystąpi jako jedenasta. Czy ten numer przyniesie jej szczęście? Oczywiście, wszyscy mocno będziemy trzymać kciuki, a także z pewnością zagłosujemy na naszą artystkę. W odróżnieniu od "dorosłej" Eurowizji Polacy mogą oddawać głosy na swój kraj, o czym przypomina także Viki dzieląc się z fanami wrażeniami po próbach.

Pierwsze próby już za mną! Scena w Arenie w Gliwicach jest niesamowita, a atmosfera, która tam panuje - nie do opisania! ???? Finał Eurowizji coraz bliżej, już nie mogę się doczekać! Pamiętajcie, że od 22.11 możecie głosować na swoich faworytów (w tym na reprezentację swojego kraju!) ???? Szczegóły znajdziecie na www.junioreurovision.tv w zakładce "Voting". Do zobaczenia w Gliwicach i przed telewizorami! ❤ - napisała Gabor w sieci.

12-latka na scenie zaprezentuje się w swoim ulubionym żółtym garniturze, do którego doszyte zostały srebrne elementy. Całość będzie bardzo błyszczeć. Internauci są zachwyceni strojem Viki, która zaszalała z blaskiem. Na scenie towarzyszyć będą jej podobnie ubrani tancerze.

Zobaczcie, wideo z próbnego nagrania. Myślicie, że mamy szansę? Podobno największą konkurencją jest dla nas Hiszpania!

Próby Wiktorii do wielkiego finału

Tak wygląda kostium wokalistki.