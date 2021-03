Viki Gabor i Julia Wieniawa szykują wspólny projekt?! "Głos ma jak aniołek"

Co łączy Julię Wieniawę i Viki Gabor? W mediach społecznościowych właśnie pojawiło się wspólne zdjęcie finalistki drugiej edycji "The Voice Kids" oraz zwyciężczyni 17. Eurowizji Junior i słynnej aktorki, która coraz prężniej działa również jako piosenkarka. Czy młode gwiazdy szykują prawdziwą bombę dla swoich fanów i nagrają wspólną piosenkę? Właśnie uchyliły rąbka tajemnicy...

Julia Wieniawa i Viki Gabor szykują wspólny projekt!

Viki Gabor i Julia Wieniawa to jedne z największych gwiazd młodego pokolenia. Obydwie mogą pochwalić się zawrotną liczbą fanów, licznymi sukcesami oraz karierą, która z pewnością nie zwalnia tempa. Jak się okazuje, wcale nie są to jedyne rzeczy, które je łączą. Jak się okazuje, dziewczyny właśnie spędziły razem czas na planie i wszystko wskazuje na to, że ten duet stworzył nowy projekt!

Na InstaStory Julii Wieniawy pokazało się ich wspólne zdjęcie.

Dziś na planie poznałam tę słodką istotę. Głos ma jak aniołek - napisała tajemniczo aktorka.

Viki Gabor i Julia Wieniawa szykują wspólną piosenkę? Aktorka wspominała ostatnio, że to właśnie muzyka jest czymś, na czym ma zamiar się teraz skupić i zapowiedziała, że fani muszą być gotowi na wiele nowości. Niewykluczone więc, że postawiłaby na duet z młodą piosenkarką, której głos zachwycił miliony słuchaczy na całym świecie! Jak się okazuje, jej anielska barwa złapała za serce aktorkę, a greenscreen, który widzimy w tle wskazuje na to, że coś tu było nagrywane! Czyżby teledysk? Nie możemy się doczekać, aż artystki zdradzą nam więcej szczegółów.

Julia Wieniawa ma na swoim koncie nie tylko aktorskie, ale i muzyczne sukcesy. Gwiazda zdradziła, że już niebawem usłyszymy jej nowe utwory, a teraz dodatkowo podsyciła ciekawość fanów.

To właśnie z Viki Gabor spotkała się na planie! Dziewczyny nagrają wspólną piosenkę?